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كُتّاب وآراء
من الهندسة إلى فنون الشوارع
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 11:48
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - المختار الأربعاء 28 فبراير 2018 - 12:13
المهم فين تلقا ذاتك وفين تقدر تعطي و تبدع وتلقا راحتك .هذه فلسفتي مع اولادي وتلامذتي والحمد لله اتت اكلها .انا ضد البعض الذي يرسم الطريق لولده ويريده ان يصبح كذا او كذا وهو لا يستطيع او لا رغبة له في ذلك وهذا اكبر خطأ .والله الموفق.
2 - aziz الأربعاء 28 فبراير 2018 - 12:14
كان عليك ياولدي عدم مغادرة دراستك واتخاد فنك كهواية لا غير ..."هكذا غادي تكون مطور،لأن الوقت صعيب"...مع الأسف.
3 - علاء الدين الأربعاء 28 فبراير 2018 - 12:15
حتى أنا من العلوم التجريبية إلى العلوم الاسلامية واخا باقي مسهلش الله ولكن فرحان لانها هي حياتي وهي معظم وقتي والحمد لله ملي نكون نقراها نحس قلبي فرحان واحد الاحساس منقدرش نوصفو الخدمة تجي تجي ان شاء الله
4 - محمد بلحسن الأربعاء 28 فبراير 2018 - 12:59
الهندسة عند العقول النيرة تعطي ثروات غير مادية تفوق قيمتها شقيقتها المادية.
الهندسة عند العقول المتحجرة تعطي هدر و نهب للمال العام قيمتها مرتفعة جدا.
هنيئا للشاب بدر الدين هوتر على تشبعه بالهندسة من الصنف الأول تجعل منه قدوة لعدد كبير من الشباب الطموح الراغب في حياة كريمة بعرق الجبين لا بـ "تحرميات" المكسية بالحيل و بلغة الخشب و "المراوغات" التي تخلق جيل يستهلك ما أبدعته عقول أسيادنا أعزهم الله. أقران السيد بدر الدين هوتر يستحقون دعما ماديا من نوع خاص: بطاقة بيضاء تسمح له تقديم عروض داخل الجامعات و المدارس الكبرى بالموازاة مع القيام بحملات تحسيسية تشجع التشغيل الذاتي و الاعتماد على النفس و على الخلق و الإبداع.
شكرا هسبريس على الدعم المعنوي المقدم للشباب الراغب في تغيير المجتمع بمبادرات تطوعية نافعة.
الهندسة عند العقول المتحجرة تعطي هدر و نهب للمال العام قيمتها مرتفعة جدا.
هنيئا للشاب بدر الدين هوتر على تشبعه بالهندسة من الصنف الأول تجعل منه قدوة لعدد كبير من الشباب الطموح الراغب في حياة كريمة بعرق الجبين لا بـ "تحرميات" المكسية بالحيل و بلغة الخشب و "المراوغات" التي تخلق جيل يستهلك ما أبدعته عقول أسيادنا أعزهم الله. أقران السيد بدر الدين هوتر يستحقون دعما ماديا من نوع خاص: بطاقة بيضاء تسمح له تقديم عروض داخل الجامعات و المدارس الكبرى بالموازاة مع القيام بحملات تحسيسية تشجع التشغيل الذاتي و الاعتماد على النفس و على الخلق و الإبداع.
شكرا هسبريس على الدعم المعنوي المقدم للشباب الراغب في تغيير المجتمع بمبادرات تطوعية نافعة.
5 - زكرياء المصور الجوال الصويرة الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:16
تحياتي للأخ الفنان سنوبي شاب في منتهى الأخلاق مثل و لازال يمثل المغرب في أماكن عديدة حول العالم و العديد من الناس عرفوا المغرب عن طريقه ، التوفيق خويا سنوبي و العز و النصر , Miss you Brother
تحياتي هسبريس
تحياتي هسبريس
6 - karimcanada الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:29
في رحلة في الطائرة من باريس إلى منتريال في الشهر الماضي جلس بجانبي شاب فرنسي طويل الشعر وتجادبنا الحديث من خلال حديثه تبين لي أنه مهندس وللتو أكمل دراسته في الدكتوراه وأنه يود أن يعمل في الموسيقى حيث أنه عضو في مجموعة موسيقية متكونة من ثلاث دكاترة ومهندس.
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