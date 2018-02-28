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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الركاكنة والصناعة السينمائية

الركاكنة والصناعة السينمائية

الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عاطف الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:27
أذان من أجل تطوير الصناعية السينمائية على الدولة الاستمرار في إهدار المال العام في شيء اسمه التخربقولجي، سنوات والصناديق الدعم توزع أموال الشعب تحت مسمى واحد الدعم الفني. السينما. المسرح. المهرجانات. مهي النتيجة ولو. تخربقولجي،ومن كان يستفيدون من الدعم؟ مجموعة من الأعمال ذات العلاقة بتخربيقولجي أذان على المغاربة أن يقفوا وقفة رجل واحد من أجل رفع الدعم عن السكر والزيت وإعادة الحق لأصحابها اهل الفن والإبداع والزيت والسكر والبوطة.من الكماليات .إنه تخربقولجي بعناية يمشي على الأرض. المملكة المغربية
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2 - عبدالسلام الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:10
ياخي.ان.الفن.ليس.تخربيقولوجي.كل.دوال.العالم.تدعم.فنها.
ما.وجبقوله.هو.يجب.الدعم.ان.يسر.في.قنواته.الحقيقية.
وان.تعطا.الفنان.المغربي.قيمة.قيمت.مايقدمه.ان.كان.صالحا.
يخد.الدعم.وعلاش.لا.قل.قليلون.من.يستفيد.والفنان.الحقيقي.
ضاءع.ان.الفنان.ياخي.مرات.المجتمع.
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0
3 - مواطن الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:57
بينكم وبين الفن سنوات ضوئية طويلة... الأفظل لكم البحث عن مهنة أخرى.
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