24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/02/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:29
|06:55
|12:45
|15:54
|18:26
|19:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- كيف يُعتقل ويُحاكم بالإعدام أتباع دين يسعى إلى التعايش والسلام؟
- محمد عابد الجابري والمسيحية
- مؤتمر الجريمة المعلوماتية يكشف خلاصات أشغاله
- نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية
- حادث سير مزدوج يردي قتيلا في جماعة اسعادة
كيف يُعتقل ويُحاكم بالإعدام أتباع دين يسعى إلى التعايش والسلام؟ (5.00)
نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية (5.00)
قانون الاتجار بالبشر في المغرب .. عقوبات ثقيلة وانتقادات حقوقية (5.00)
- إعلانات سعوديين عن "خادمات مغربيات للبيع" تثير غضب نشطاء - (111)
- صحة الملك محمد السادس توحّد مشاعر الزفزافي ومحتجي جرادة - (101)
- مصدر قضائي: "فيديوهات بوعشرين" توثق لاعتداءات جنسية خطيرة - (98)
- نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية - (79)
- "لوبي البوليساريو" يسعى إلى توريط المبعوث الأممي في اتفاق الصيد - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صرخة قدماء العسكريين
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - خريبكي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:16
داك بوليسي لي تيدفع غدا او لا بعدو غادي يكتاب عليه او يجريو عليه عاد غادي يحس بلي تايحسو بيه هاد الناس. خوفي عليك يا وطني ماغاديش تلقى لي يدافع عليك غدا مع العديان
2 - Abou majd الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:01
لا بد من النظر في احوالهم واحدا واحدا لانهم في كل احوال يوما ما وهبوا حياتهم لوطنهم ومواطنيهم و هي فضيلة عليا تستحق كل عناية وتكريم
3 - Alpacino الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:25
في البلدان المتقدمة و دول الحق و القانون، الجنود كل المجتمع يدافع عن حقوقهم و يمجدون و لهم يوم خاص في السنة للاحتفال بهم و التعريف بما اسدوه للبلد من خدمات، في الدولة التي أعيش فيها الجنود لا و لم و لن يحتاجوا لمثل هاد الوقفات الاحتجاجية لان حقوقهم مضمونة بالقانون، و كل من لبس الزِّي العسكري ثم خرج من الخدمة دائما الدولة تحفض له حقوقه، هم اول من يعينوا في العمل اَي عمل يريدونه، الدولة تساعدهم في السكن و في الاكل و الشرب الى ان تتحسن اوضاعهم.
و لكن يا اسفاه في المغرب هم آخر من يعترف بحقوقهم، اول ما ينتهون من الخدمة يعاملون معاملة الكلاب، ليس كلاب الغرب بل الكلاب المتشردة التي هي في المغرب. و تقولون لماذا كثر الاٍرهاب و الاجرام؟؟؟؟ هاد الناس عندهم الخبرة و التدريب العسكري اذا تركناهم من الممكن الإرهابيين يشتروهم مقابل لقمة العيش.
لكم الله يا جنود بلادي، ضحيتم بصحتكم و اولادكم و عائلاتكم لكي يعيش المغاربة في أمان و ينامون في أطمأنان و هاذه نهايتكم.
و لكن يا اسفاه في المغرب هم آخر من يعترف بحقوقهم، اول ما ينتهون من الخدمة يعاملون معاملة الكلاب، ليس كلاب الغرب بل الكلاب المتشردة التي هي في المغرب. و تقولون لماذا كثر الاٍرهاب و الاجرام؟؟؟؟ هاد الناس عندهم الخبرة و التدريب العسكري اذا تركناهم من الممكن الإرهابيين يشتروهم مقابل لقمة العيش.
لكم الله يا جنود بلادي، ضحيتم بصحتكم و اولادكم و عائلاتكم لكي يعيش المغاربة في أمان و ينامون في أطمأنان و هاذه نهايتكم.
4 - يوسف بن محمد الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:31
جنود احتياطية؟؟؟؟؟
حسبي الله و نعم الوكيل
فينا هو وزير الداخلية
هو اللي خاصو يجي
فينا هما المسؤولين
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله و نعم الوكيل
فينا هو وزير الداخلية
هو اللي خاصو يجي
فينا هما المسؤولين
حسبي الله ونعم الوكيل
5 - tomtom الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:16
لو بقيت في الجيش لكان هذا مصيري والحمد لله استقلت وانا صغير السن
6 - عـــــــــــلال المعقول الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:27
احنا عارفين القانون الدولي ف حياة الجندية - الجندي له حقوق وعليه واجبات حتى الجنود المغاربة اللدين شاركوا في الحرب العالمية ارتكبوا أخطاء مهنية ولم يتم طردهم تحت اللواءالفرنسي بل تمت معاقبتهم - وهناك منهم من لم تنفد في حقهم العقوبات السجنية نظرا لظيق الوقت ابان الحروب - لكن كل شىء يبقى موثق عبر الدفاتر العسكرية وتم استدعاؤهم - لاخد الامتيازات اولا - في الصحة والمعاش- ومن بعد منهم من دخل السجن عن المخالفات السابقة الدكر - العسكري يبقى عسكري على عاتق الدولة بكامل الحقوق والعقوبات وفي نفس الوقت الامتيازات له في الحق والعيش الكريم وشكرا هيسبريس
7 - ابن عسكري محب لوطنه الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:28
خلاصة القول
الوالد.، من قدماء العسكريين، عمره 76،
اجرة شهرية 1400درهم.
العمة 70 عام، ارملة؛ زوجها شارك مع فرنسا حرب indo-chin; لمدة ليست بالطويلة.
اجرة شهرية 3500 درهم، اخدت مؤخرا un rappel de 400 000، يعني 40 مليون ديال السنتيم، ضربتني بواحد 2مليون الله ايجازيها بخير، حيث جريت معها على الاوراق ^_^.
رغم هذا. فالوالد رسخ فينا حب الوطن. فالبسطاء، هم الذين يحبون بلدهم بجد...فلبيك وطني.
الوالد.، من قدماء العسكريين، عمره 76،
اجرة شهرية 1400درهم.
العمة 70 عام، ارملة؛ زوجها شارك مع فرنسا حرب indo-chin; لمدة ليست بالطويلة.
اجرة شهرية 3500 درهم، اخدت مؤخرا un rappel de 400 000، يعني 40 مليون ديال السنتيم، ضربتني بواحد 2مليون الله ايجازيها بخير، حيث جريت معها على الاوراق ^_^.
رغم هذا. فالوالد رسخ فينا حب الوطن. فالبسطاء، هم الذين يحبون بلدهم بجد...فلبيك وطني.
8 - مواطن الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:44
يجب.انصاف.هاد.الناس.كان.جنديا.لاعرف.شيء.اخر.يعمله.
غير.الدفاع.عن.الوطان.20سنة.ويخرج.يده.فوق.راسه.هدا.حرام.
الجندي.والفنان.وتقني.والعامل.والموضف.واصالب.التكسيات.
والنساء..الكل.في.الشارع.الى.المسؤلين.هم.من.بقي.في.
برجه.الله.اما.هادا.الى.منكر.20سنة.عمل.ويطرد.5سنوات.
نوم.وعمرها.21سنة.تقاعد.البرلمانيون.اهده.هي.دولة.الحق.والقانون.
غير.الدفاع.عن.الوطان.20سنة.ويخرج.يده.فوق.راسه.هدا.حرام.
الجندي.والفنان.وتقني.والعامل.والموضف.واصالب.التكسيات.
والنساء..الكل.في.الشارع.الى.المسؤلين.هم.من.بقي.في.
برجه.الله.اما.هادا.الى.منكر.20سنة.عمل.ويطرد.5سنوات.
نوم.وعمرها.21سنة.تقاعد.البرلمانيون.اهده.هي.دولة.الحق.والقانون.
9 - سلطان الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:51
بالله عليكم اش هاذ الحكرة ناس ضحات وشاركت في الحروب وابتاعدت عن اولاذها وتكرفصو وفي الاخير يخلو لهم 1000 درهم .ومفارقة عجيبة قدامى المحاربين عاشو الحرب وكافحو وخرجو المستعمروعاشو ومزالو يعيشو والجوع الفقر والتهميش والجنود ديال هاذ الوقت يتخلصو خلاص مزيان ومتهنيين ......
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9