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كُتّاب وآراء
جنازة مشجعي الرجاء
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - brahim الأربعاء 28 فبراير 2018 - 21:49
كل نفس داءقت الموت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. إن لله وإن إليه راجعون.
2 - wydadi الأربعاء 28 فبراير 2018 - 22:06
كودادي كنت أستمتع في مباريات الديربي مع الشقيق الرجاء لكن اليوم يحز في نفسي تلك الذكريات الجميلة
3 - عادل الأربعاء 28 فبراير 2018 - 22:20
اللهم ارحمهم وغفر لهم وجعل الجنة مثواهم وصبر والديهم على فراقهم إن لله وإنا إليه راجعون البقاء لله
4 - جمال رجاوي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 22:23
كل دائقة نفس الموت........ان لله وان اليه راجعون..
رسالة لكل الشباب كفى من التهور كفى من الشغب....كن انسانا حضاريا تمتع واستمتع بكرة القدم انظرو الى الملاعب الاروبية كيف سيتمتعون بتسعين دقيقة وتنتهي اللعبة.
رسالة لكل الشباب كفى من التهور كفى من الشغب....كن انسانا حضاريا تمتع واستمتع بكرة القدم انظرو الى الملاعب الاروبية كيف سيتمتعون بتسعين دقيقة وتنتهي اللعبة.
5 - ودادي 19 الأربعاء 28 فبراير 2018 - 22:36
انا لله وانا اليه واجعون
تعازينا الحارة لعائلات الضحايا ودعواتنا لهم بالصبر ..واسكن المتوفين جنة الفردوس
تعازينا الحارة لعائلات الضحايا ودعواتنا لهم بالصبر ..واسكن المتوفين جنة الفردوس
6 - sara الأربعاء 28 فبراير 2018 - 22:58
أنا لله وانا اليه راجعون.كل نفس داىقة الموت.الله اكبر
7 - SAID الأربعاء 28 فبراير 2018 - 23:49
القاتل و المقتول في النار ما دام المشجعين من كلا الفريقين خرجوا بنية القتل. نسأل الله السلامة.
تعليق غير لائق
-10
8 - tomtom الخميس 01 مارس 2018 - 00:41
عقول هذا الجيل استعمرت بكورة الندم وليس القدم
9 - mohajir masdoum الخميس 01 مارس 2018 - 02:58
on sait que c le destin ou le sort de dieu mais soyons logique et raisonable le sport c juste un loisir et non une adoration par contre on voit pas ca en etranger les gens vient assisster a un match comme ds une scene de theatre ou chacun joue son role et nous montre son talent de faire et on applaudit pr son savoir faire par contre ds notre pays c tt a fait le contrair les jeunes meurent ds les stades ou route par cette hysterie folle pr un joueur ou equipe on dirait ds une guerre civil mm entre eux autant que marocains ou certaines villes quelconque ou mm de la mm ville l"important c a la fin c eux ki gagnent autant que personne ou groupe ou autre pourtant ns sommes ts marocains du mm drapeau et si un club gagne c pr le bien et l"image du foot marocain et non pr le bien personnel pr montrer kon est fort et meilleur que l"autre alors soyons conscients et digne de responsabilite et arretons cette mentalite d"analphabetisme et avancons pr le meilleur et le futur rah kolchi ghalet
10 - nassim الخميس 01 مارس 2018 - 04:09
Salam O Alikoum
We ask Allah SWT to forgive their sins. And give their families patience. Very sad to see life being taking because of ignorance that sport remain just for pleasure rather than violence. Enough is enough, we already lost to many by buses and cars accidents, by domestic violence, by unexpected weather, by poison foods and so on. So don't turn our country like others where their people can't even do their groceries or lined up to have a piece of bread. Just a reminder Waslam Peasce
We ask Allah SWT to forgive their sins. And give their families patience. Very sad to see life being taking because of ignorance that sport remain just for pleasure rather than violence. Enough is enough, we already lost to many by buses and cars accidents, by domestic violence, by unexpected weather, by poison foods and so on. So don't turn our country like others where their people can't even do their groceries or lined up to have a piece of bread. Just a reminder Waslam Peasce
11 - فاق الخميس 01 مارس 2018 - 05:04
الله وان اليه راجعون كل نفس ضائقة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
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