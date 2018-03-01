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كُتّاب وآراء
كناوة بمطعم في هنغاريا
الخميس 01 مارس 2018 - 00:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سدو ليهم الشهية الخميس 01 مارس 2018 - 04:13
صافي سدو ليهم الشهية,غير الله يستر الى شي وحدة شدوها الهوايش وطاحت ليهم ,ما لا مجمر ولا الجاوي باش يبخرو ليها باش تفيق .
الناس خاصها موسيقى حنينة وقت الماكلة .
الناس خاصها موسيقى حنينة وقت الماكلة .
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