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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رياح قوية بالدار البيضاء

رياح قوية بالدار البيضاء

الخميس 01 مارس 2018 - 14:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رضوان الفتحي الخميس 01 مارس 2018 - 14:53
كذلك هو الشأن بمدينة الرباط الرياح قوية مند مساء البارحة مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة احيانا لكن رغم كل هذا فدرجات الحرارة لا بأس بها.
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2 - Bidawi الخميس 01 مارس 2018 - 15:00
حتى الرياح كاتفرش جودة عمل اليد المغربية. شحال من راية عواجت، شحال من بارابول طاح و شحال من لافتة إشهارية تشركات. راه مانبقاوش ديما نعيبو المسؤوليين، حنا بصفة عامة خدمتنا ناقصة في جميع المجالات.
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3 - igout us الخميس 01 مارس 2018 - 15:10
شئ لا يصدق رغما أن رياح التغيير جد بطيئة. ظاهرة الاحتباس الفسادي
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4 - بن احمد شعايب الخميس 01 مارس 2018 - 15:37
أنا كان شوف غير هذيك الفوضى اللي رآها نايضة اصحاب الدرجات ،الدراجات النارية والسيارات اللي وسط الطريق لا إلى الشمال ولا إلى اليمين وعلى ما يطهر أن الوقت ليس وقت الذروة هذا واحد خرج من غير الممر للراجلين زيدك دوك الأوراق المشتتة وأنواع الملصقات والله يكون في العون .
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5 - achalhi الخميس 01 مارس 2018 - 16:00
aucun respect pour les passage piéton.
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6 - سكينة الخميس 01 مارس 2018 - 16:02
روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها))
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7 - لخضورة وبس. الخميس 01 مارس 2018 - 20:09
مع احترامي لناس كازا بلانكا .غي شفت لفيديو وجاني الضحك من دوك لقواعت لي طايرين كيلعب لبرد بيهم .شكرا للطقس لي كيفضح لخدمة زينة لي كيديرو وكيبين انا لازلنا بعيدين كل البعد عن أن نكون مسؤولين
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