24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5412:4515:5518:2719:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عندما تسقط البقرة.. (5.00)

  2. أكثر من 10 آلاف مغربي تبرعوا بالدم مؤخرا (5.00)

  3. صمود الفلاحة العائلية يدعم الواحات المغربية أمام التقلبات المناخية (5.00)

  4. رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)

  5. آلة تقتل مستخدما بحد السوالم نواحي برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اليوم العالمي للوقاية المدنية

اليوم العالمي للوقاية المدنية

الخميس 01 مارس 2018 - 16:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.