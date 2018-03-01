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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انهيار سور بسبب الرياح

انهيار سور بسبب الرياح

الخميس 01 مارس 2018 - 15:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحمد لله الخميس 01 مارس 2018 - 16:32
ا لحمد لله ليس هناك احد على ما شاهدت ,الحمد لله,علينا ان نشدد الرقابة على البناء ونحترم القواعد الصحيحة لوضع القواعد والاسس .ولا نغش في اللبن ونكثر من الرمل (مسوس) وندعمه بالقضبان المناسبة
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13
2 - زكندك الخميس 01 مارس 2018 - 16:49
صافي، لصقتوها فالرياح زعما هي السبب. واسوار من عهد المرابطين هير بالطين و مزالين شدين بلى منهضروا على عشوش العصافير و زيد و زيد٠ اودي الغلط ماشي من لي بناه ،من هداك لي خلاه، حتى هدوك صحاب التجزئات السكنية هير بني علله سنتيمتر ميزكلوهش كلشي ضيق نص متر ديال التاسيع بين الديور مكانش منين دوز ٠ عاد كيزيدو السراجم ديال الحديد دا خاصك تحني عاد تدوز
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17
3 - المصطفى بهلول الخميس 01 مارس 2018 - 17:32
الحمد الله لي بانت المغرب على حقيقتها
إن الله عليكم قريبا مم تفعلون يا أيوها
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6
4 - عبدو الخميس 01 مارس 2018 - 17:57
كان هذا سور كان معدا للانهيار... لا شكله ولا محل اعرابه يوحي باهميته ولاوجوده.اما المسؤولين البلديين ، كانه لا كينونة لهم ، ولا دخل لهم في الموضوع .وحسبي ان توقع عليهم جزاات وغرمات على كل ما حصل من ضياع سيارات .والحمد لله على لطفه ؛ والا وجب حبسهم بتهمة التهاون وتعريض الناس والممتلكات للخطر .
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