24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/03/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:54
|12:45
|15:55
|18:27
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- أخصائي: ثمان صدمات تحول متزوجات من "ورود" إلى أشواك
- تجار الأعشاب ينعشون مبيعات "المُهيجات الجنسية" المهربة بالمغرب
- عمال وساطة فوسفاطيون يحتجون في خريبكة
- سلطات فاس تحرر مدارة بندباب من الباعة الجائلين
- جنازة مشجعي الرجاء
صمود الفلاحة العائلية يدعم الواحات المغربية أمام التقلبات المناخية (5.00)
رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)
- صور تُظْهر تعافي الملك محمد السادس ومغادرته المصحة الفرنسية - (112)
- أخصائي: ثمان صدمات تحول متزوجات من "ورود" إلى أشواك - (110)
- بوتين يستعرض الصاروخ النووي "الشيطان" فوق الأراضي الأمريكية - (82)
- القاعات السينمائية ترفض عرض الأفلام الأمازيغية وتطالب بالدبلجة - (68)
- جامعي مغربي: الدعوة إلى التعليم بالدارجة تدليس ومطلب استعماري - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انهيار سور بسبب الرياح
الخميس 01 مارس 2018 - 15:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الحمد لله الخميس 01 مارس 2018 - 16:32
ا لحمد لله ليس هناك احد على ما شاهدت ,الحمد لله,علينا ان نشدد الرقابة على البناء ونحترم القواعد الصحيحة لوضع القواعد والاسس .ولا نغش في اللبن ونكثر من الرمل (مسوس) وندعمه بالقضبان المناسبة
2 - زكندك الخميس 01 مارس 2018 - 16:49
صافي، لصقتوها فالرياح زعما هي السبب. واسوار من عهد المرابطين هير بالطين و مزالين شدين بلى منهضروا على عشوش العصافير و زيد و زيد٠ اودي الغلط ماشي من لي بناه ،من هداك لي خلاه، حتى هدوك صحاب التجزئات السكنية هير بني علله سنتيمتر ميزكلوهش كلشي ضيق نص متر ديال التاسيع بين الديور مكانش منين دوز ٠ عاد كيزيدو السراجم ديال الحديد دا خاصك تحني عاد تدوز
3 - المصطفى بهلول الخميس 01 مارس 2018 - 17:32
الحمد الله لي بانت المغرب على حقيقتها
إن الله عليكم قريبا مم تفعلون يا أيوها
إن الله عليكم قريبا مم تفعلون يا أيوها
4 - عبدو الخميس 01 مارس 2018 - 17:57
كان هذا سور كان معدا للانهيار... لا شكله ولا محل اعرابه يوحي باهميته ولاوجوده.اما المسؤولين البلديين ، كانه لا كينونة لهم ، ولا دخل لهم في الموضوع .وحسبي ان توقع عليهم جزاات وغرمات على كل ما حصل من ضياع سيارات .والحمد لله على لطفه ؛ والا وجب حبسهم بتهمة التهاون وتعريض الناس والممتلكات للخطر .
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4