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كُتّاب وآراء
الخلفي وقضية بوعشرين
الخميس 01 مارس 2018 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - ادريس الخميس 01 مارس 2018 - 16:22
اذا لم يكن هناك رقيب. فستطغى سلطة القوي. و سنقول أهلا وسهلا للفوضى. اذن لازم يتدخل رئيس الحكومة للفصل في النازلة، حفاظا على سلامة الوطن.
2 - haj saraha 87ans الخميس 01 مارس 2018 - 16:27
نُخطي أحيانا في حق شخص ما, أمام مرأى ومسمع الناس , ونزداد في غينا حينما نجعل هذا الحق لنا لا علينا,تارة بالمغالطات وتارة بالأكاذيب, ونكون بارعين في لعب دور البراءة حينما نجعل الناس على قناعة بأننا لسنا مُخطئين , ولكننا سَنبقى دائماً تحت وقع عذاب الضمير??????
3 - المجيب الخميس 01 مارس 2018 - 16:48
هل فعلا نحن بصدد الفصل بين السلط، ام في حالة التنسيق بين الخطط ؟؟
4 - مغربى محايد الخميس 01 مارس 2018 - 16:50
لو كان شخصا آخر متهم بنفس التهم غير بوعشرين لصدقناكم لكن بوعشرين كان مستهدفا من طرف جهات مسؤلة ونافذة فى الدولة لأنه هو كان يستهدفها ويتهمها بالفساد والظلم والإستبداد والتعسف ووو ... فنحن نتابع كل صغيرة وكبيرة تقع فى مغربنا الحبيب ... هرمنااااا
5 - aminose الخميس 01 مارس 2018 - 16:57
كفاك كذبا وتلاعبا بالكلام ماهو الشي المسقل في هدا البلد الكل يعلم بان هناك يد سلطة واحدة هي التي تتخد القرارات .اعتقال الاخ بوعشرين قرار تعسفي نتيجة كتاباته الفاضحة لرموز الفساد في هدا البلد الكل واضح وجلي .....
6 - بنت الريف الحرة الخميس 01 مارس 2018 - 17:42
هذا الذي قلناه يا جماعة المصباح أرادوا أن يرموا بكم في كل الأوحال حتى تصبحوا بلا قيمة في اعين المواطنين ، كما أوصيكم وإياكم أن تقربوا السّكَّرْ والبُوتاكاز وغيرهم من المواد الأساسية للمواطن الضعيف لأنهم أرادوا أن يمرروا بكم كل هذا وبعدها يلقوا بكم في النفايات حسب مخططاتهم ولا تنسوا ماذا فعلوا بالأستاذ بن كيران ، أما الكلام بأن الأغنياء هم من يستفيدون من الدعم ، وهل حين نرفع الدعم يستفيد الضعيف ؟ الجواب أكيد لا، فحين يغيب العدل في الدولة دائما المفسدون هم من يستغلون كل شيء لأنهم من يعرف من أين تُأكل الكتف .
7 - Bern الخميس 01 مارس 2018 - 17:55
بِسْم الله الرحمن الرحيم
لما تكلمت على السيد شعو وان هلندا ستسلمه الى القضاء المغربي لم يكن الامر يهم القضاء
لما تكلمت على السيد شعو وان هلندا ستسلمه الى القضاء المغربي لم يكن الامر يهم القضاء
8 - المتهم الوحيد الخميس 01 مارس 2018 - 18:11
هل بوعشرين الوحيد في المغرب اللي متهم. وهل قضيته وطنية حتى نسآل عنه وزير الاتصال..ناضو الخدامة ديالو دعاوه بالتحرش البوليس دار خدمتو و القضاء راه كيدير خدمتو وبارك من التحاليل تا مالو نبي علماء الدين كيديرو كتر من هاد الشي شحال من امام حصلوه كيفسد وسط الجامع..وهادوك 8 ولا 6 النساء من صدقوهمش وخا غير 1 %
وغير صبرو كلشي غادي يبان كان مدان راه هادوك الفيديوهات غادي نلقاوهم فاليوتوب كان ملفقينها ليه هادوك العيالات غادي يمشو الحبس
كلنا تبعنا قاضيت( مرداس)
وغير صبرو كلشي غادي يبان كان مدان راه هادوك الفيديوهات غادي نلقاوهم فاليوتوب كان ملفقينها ليه هادوك العيالات غادي يمشو الحبس
كلنا تبعنا قاضيت( مرداس)
9 - abdou/canada الخميس 01 مارس 2018 - 18:22
جوابا على التعليق رقم 7
لا يمكن مقارنة ملف قضائي داخل المغرب وآخر خارج الوطن فالوضع مختلف لمادا ؟ لأن بين المغرب وهولاندا إتفاقية تسليم المتابعين قضائية وهذه الإتفاقية بين السلط التنفيدية لكلا البلدين بمعنى آخر هي إتفاقية بين حكومة المغرب وحكومة هولاندا . فالموقعون على الإتفاقية هما حكومتا البلدين وليس السلطات القضائية للبلدين. فمثلا إن وقعت معك إتفاقية تجارية فهل يصح أن أسلمك مستحقاتك لأخوك أو أي طرف آخر ؟ طبعا لا يصح
لا يمكن مقارنة ملف قضائي داخل المغرب وآخر خارج الوطن فالوضع مختلف لمادا ؟ لأن بين المغرب وهولاندا إتفاقية تسليم المتابعين قضائية وهذه الإتفاقية بين السلط التنفيدية لكلا البلدين بمعنى آخر هي إتفاقية بين حكومة المغرب وحكومة هولاندا . فالموقعون على الإتفاقية هما حكومتا البلدين وليس السلطات القضائية للبلدين. فمثلا إن وقعت معك إتفاقية تجارية فهل يصح أن أسلمك مستحقاتك لأخوك أو أي طرف آخر ؟ طبعا لا يصح
10 - Amine الخميس 01 مارس 2018 - 19:06
جوابا على التعليق رقم 9
هذا هو الفرق بين المغرب و هولاندا. رغم وجود اتفاقية بين الحكومتين فالقضاء الهولندي لا يهتم بها (الاتفاقية). همه الاول هو المواطن الهولندي. و ما على الحكومة الهولندية الا العمل بما قرره القضاء و هنا نجد ان السلطتين مستقلتين بعكس ما نلاحضه في بلدنا.
هذا هو الفرق بين المغرب و هولاندا. رغم وجود اتفاقية بين الحكومتين فالقضاء الهولندي لا يهتم بها (الاتفاقية). همه الاول هو المواطن الهولندي. و ما على الحكومة الهولندية الا العمل بما قرره القضاء و هنا نجد ان السلطتين مستقلتين بعكس ما نلاحضه في بلدنا.
11 - زهير الخميس 01 مارس 2018 - 20:02
نحن هكذا .. آلاف المغاربة البسطاء الموقوفين لا أحد دافع عنهم و لا أحد يدافع عنهم .. الفرق بيننا و دول الشمال .. في فرنسا مثلا سياسيون يقضون الليل في شوارع باريس تضامنا مع المشردين !
12 - salim الخميس 01 مارس 2018 - 20:19
il est dans son rôle. il a accepté la démocratie marocaine. donc il y croit que il y a l'indépendance des pouvoirs...au fond de lui, il n'y pense pas une seconde mais il peut rien le pauvre car il fait partie du courant de ceux qui théorisent à la participation.
13 - بحير الخميس 01 مارس 2018 - 20:28
ننتظر تعليق بنت سوس الحرة، وبنت الصحراء الحرة و البنت الجبلية الحرة و و و فالإسان إذا أراد التعليق فيجب أن لا يقحم العصبية و العنصرية القبلية ، فكلنا مغاربة من طنجة إلى لكويرة ، ولا فرق بيننا.عاش المغرب.
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