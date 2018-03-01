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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ساكنة وجدة وكأس العالم

ساكنة وجدة وكأس العالم

الخميس 01 مارس 2018 - 17:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - وجدة قادرة الخميس 01 مارس 2018 - 18:23
تحية عالمية ناس نتاع وجدة من البيضاء....رمز المغرب العربي بريات نتمني بدون الراية الجزائرية كما في الصورة
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11
2 - مغربي عربي الخميس 01 مارس 2018 - 19:36
الى الاخ صاحب التعليق الاول
السياسة لا يمكنها أن تفرق بيننا و بين إخواننا الجيران
رحمة بهم يا أخي
فهم مغلوبون على امرهم
( وجعلناكم شعوبا و قبائلا لتعارفو ان أكرمكم عند الله اتقاكم )
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13
3 - منى الخميس 01 مارس 2018 - 19:53
من وجهة نظري المتواضعة أظن أن مدينة وجدة غيرمؤهلة على إستضافة كأس العالم لأن بنيتها التحتية جد ضعيفة ،مدينة طنجة ومراكش وأكادير.... هي المؤهلة لإستضافة الكأس ، ومن هدا المنبرينبغي إعادة الإعتبار لمدينة وجدة وجلب إستتمارات من أجل القضاء على الفقر و الهشاشة والبطالة .أتمنى من أعماق قلبي النجاح والإزدهار لوطني المغرب
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4 - Abdou الخميس 01 مارس 2018 - 20:01
نعم قادرين على تنظيم محرجان الراي أما گاس العالم فليس من السهل المغرب قادر على دالك بشرط تغيير التماسيح البشرية
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5 - hayat الخميس 01 مارس 2018 - 20:13
الى المعلق رقم 1
تحية اخوية و احتراماتي
شكرا على مدحك لناس وجدة
فقط اود توضيح وجود العلم الجزائري في الصورة: هي لوحة صممت في شارع محمد الخامس. هذه اللوحة تعبر عن اتحاد المغرب العربي. و هي تضم جميع اعلام دول المغرب العربي... يا حسرتاه
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6 - يحي الفقير الخميس 01 مارس 2018 - 21:07
اولا شكرا الاخ يحي الفقير _ المثحدث من داخل السيارة_على تدخلك الرائع. بالفعل مدينة وجدة تتغير الى الاحسن من سنة لاخرى ومن وجهة نظري المتواضعة فهي على استعداد تام لاستقبال مباريات كاس العالم بالملعب المزمع تشييده بضواحي المدينة والدي يتوفر على مواصفات عالمية.مع العلم انه لابد من مواصلة العمل واصلاح البنى التحتية للمدينة وبناء فنادق في المستوى وخلق فرص شغل للشباب العاطل.
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