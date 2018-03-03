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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صامد غيلان والنجاح

صامد غيلان والنجاح

السبت 03 مارس 2018 - 01:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يحيى السبت 03 مارس 2018 - 00:05
نقاش في المستوى و عفوي
للمزيد من التألق
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-6
2 - harrokki السبت 03 مارس 2018 - 00:06
Ah bon!! Il se considère qu'il a réussi!!Une fois un général de l'armée de l'air française m'avait posé cette question"c'est quoi pour vous la réussite d'un homme ?"J'ai hésité par pudeur à lui répondre, il a rajouté y a 2 réussite,la réussite matérielle et la réussite de l'éducation de ses enfants et à choisir je choisirai cette dernière.À méditer
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12
3 - Abd Elbast السبت 03 مارس 2018 - 00:57
bon courage Mr Samid.i like your personality
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-10
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