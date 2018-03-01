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كُتّاب وآراء
الحكومة والقضاء الأوروبي
الخميس 01 مارس 2018 - 17:48
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - khaledtop الخميس 01 مارس 2018 - 18:11
لاحولة ولاقوة الابالله
خيرها في غيرها
الاتفاق يكون من اطنجة الى الكويرة والا فهناك دول اخرى سةاء اوروبية او غيرها
المادا لانصدرها للافارقة كدلك وفتح اسةاق هناك ولكم العبرة فى الصين وتركيا بتوغلهما فى افريقيا
وسترون اسبانيا تاتى مرغما عنها الكل يريد مصلحته
خيرها في غيرها
الاتفاق يكون من اطنجة الى الكويرة والا فهناك دول اخرى سةاء اوروبية او غيرها
المادا لانصدرها للافارقة كدلك وفتح اسةاق هناك ولكم العبرة فى الصين وتركيا بتوغلهما فى افريقيا
وسترون اسبانيا تاتى مرغما عنها الكل يريد مصلحته
2 - الزمر الخميس 01 مارس 2018 - 18:33
السلام، هدا رجل سياسي بكل من معنى من كلمة ونتها الكلام. أما السيد اخنوش فيجب استبعاد على عدا الموضوع .
3 - wood الخميس 01 مارس 2018 - 18:40
المخزن اضاع الكثير من الوقت لحل هذا المشكل بدل الهروب الى الامام، فكان عليه ان يعرف ان مشكل الصحراء يمكن ان تكون له اثار كارثية على البلد ، و ان يأخد العبرة من عدد من الامثلة كغزو صدام للكويت و تواجد الجيش السوري في لبنان . فالتعنث هو بالضبط ما يريده الاخرون ، فسيؤدي اجلا او عاجلا الى محاصرة البلد بمزيد من القرارات فيسجعل من المغرب دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي !!!
تعليق غير لائق
-24
4 - citoyen الخميس 01 مارس 2018 - 19:03
بناء الدمقراطية الداخلية هو الوحيد الكفيل بحل مشكل الصحراء
الصحراويون سيرون انهم سيستفيدون من ثروات منطقتهم
انهم سيمارسون الحكم الذاتي في اطار جهوية فعلية وليس صورية
وبدون وصاية من آحد
وبانهم داخل وطن يحترم الجهة وسكانها كمواطنين وليس كمؤسسات لاتعمل وتستفيد حفنة من الاتهازيين من اموال الشعب: الفوسفاط والمناجم والضرائب والتعويضات الخيالية
وعندما تسآلهم عن سير المشاريع تراهم يجيبونك اننا مجرد موظفين عند الملك
موجة الاحتجاجات تبشر بقرب انتهاء صلاحية هذا العلقية لتملك المواطنون لبلدهم في اطار تعاقد جديد يحاسب كل مخل بالقانون كان من كان
ولاآحد فوق القانون
عندها سيكون الوطن ملكا للجميع وليس لانتهازيين يخونون كل من يطالب بحقوقه
عقارب ساعة التحر من الاستبداد والله لن تعود الي الوراء
استقل القضاء فآصبح بلاحسيب ولارقيب هذا عبث ولابد من اعدة الامور الي نصابها
للاستقلالية شروط ولابد لمن لايطبق القانون ان يحاسب ولو كان قاضيا ولو كان مدعيا عاما
الصحراويون سيرون انهم سيستفيدون من ثروات منطقتهم
انهم سيمارسون الحكم الذاتي في اطار جهوية فعلية وليس صورية
وبدون وصاية من آحد
وبانهم داخل وطن يحترم الجهة وسكانها كمواطنين وليس كمؤسسات لاتعمل وتستفيد حفنة من الاتهازيين من اموال الشعب: الفوسفاط والمناجم والضرائب والتعويضات الخيالية
وعندما تسآلهم عن سير المشاريع تراهم يجيبونك اننا مجرد موظفين عند الملك
موجة الاحتجاجات تبشر بقرب انتهاء صلاحية هذا العلقية لتملك المواطنون لبلدهم في اطار تعاقد جديد يحاسب كل مخل بالقانون كان من كان
ولاآحد فوق القانون
عندها سيكون الوطن ملكا للجميع وليس لانتهازيين يخونون كل من يطالب بحقوقه
عقارب ساعة التحر من الاستبداد والله لن تعود الي الوراء
استقل القضاء فآصبح بلاحسيب ولارقيب هذا عبث ولابد من اعدة الامور الي نصابها
للاستقلالية شروط ولابد لمن لايطبق القانون ان يحاسب ولو كان قاضيا ولو كان مدعيا عاما
5 - افران الاطلس المتوسط الخميس 01 مارس 2018 - 19:20
كلام طيب ومعقول جدا المغرب لن يوقع اي اتفاق يمس ( بالتوابت الوطنية) اي من طنجة الى الكويرة كلها مغرب وهذا كلام جيد جداي جب ان نكون ثابتين عليه . من غيرها مياهنا في الصحراء الجنوبية لن نوقع اي اتفاق مع الاتحاد الاروبي . ونفس الشئ مع تصدير الفواكه والخضروات . لكن هذه المرة يجب علينا التفاوض على الأسعار الجديدة علينا زيادة الأسعار في الخضروات ونفس الشئ للسمك .
parole très raisonnables. le Maroc ne signera aucun accord qui touchera son intégrité territoriale (Sahara marocaine) De Tanger à lagouira. nous devons être fermes vis avis de l’Europe nos produits devrait se vendre a des prix raisonnables. car nous vendons nos produits auparavant a des prix dérisoire et l'Europe profite largement dans l'affaire . et compris pour l'exportation de fruits et légumes avec l'Union européenne. cette fois nous devons négocier les nouveaux prix. Nous devons augmenter les prix des légumes et également de la pêche du poisson
parole très raisonnables. le Maroc ne signera aucun accord qui touchera son intégrité territoriale (Sahara marocaine) De Tanger à lagouira. nous devons être fermes vis avis de l’Europe nos produits devrait se vendre a des prix raisonnables. car nous vendons nos produits auparavant a des prix dérisoire et l'Europe profite largement dans l'affaire . et compris pour l'exportation de fruits et légumes avec l'Union européenne. cette fois nous devons négocier les nouveaux prix. Nous devons augmenter les prix des légumes et également de la pêche du poisson
6 - سعيد الخميس 01 مارس 2018 - 19:23
هدا هو خير رد وهدا هو وجه الصواب لن نقبل بأي تنازل كيفما كان نوعه على حساب الوحدة الترابية
7 - TAGADAT الخميس 01 مارس 2018 - 19:27
Notre provainces de sud n est pas une affaire intérieure de l union europien colonialiste et d autre part cet union europien hepocrite doit regarder a l affaire de pp catalan qu' est une affaire intérieure de l union europien,donc pas de chantage,pas de contrat,pas de descutions avec un groupe terroriste mercenaire traître poulizibale qui ne présente personne,fermer l embassade harkis alkharairia au maroc et ouvrire une pour le pp kabyle,une pour le pp sahraoui de touaregue sahara centrale,une pour le pp sahraoui de gherdaia et limzabe sahara centrale easte et l weaste,une pour le pp sahraoui de sahara oriontale marocain,une pour le pp sahraoui de sahara sud et sud easte et l weaste et une pour le pp sahraoui de alharatines discriminé on mouritanie amazighre marocain,voilà la réponse pour notre ennemis et bien préparer a tt les manœuvres.
8 - الياس الخميس 01 مارس 2018 - 19:37
المغرب عنده زر التحكم ان لم يعترف الاتحاد الاوروبي بالصحراء المغربية فهناك أسواق اخرى كاليابان والصين وغيرها من الدول الاخرى وليذهب الاتحاد الاوروبي الى الجزائر او غيرها ليصطاد
9 - مكلخ الخميس 01 مارس 2018 - 20:03
احسنت يا رجل الاتفاق على كل اراضي الوطن او لا اتفاق في هذا الراي قدمتم لبلدكم هدية لا ثمن لها فلقد استفاد الاوروبيون من خيرات بلدنا ..الازمة كاينة كاينة اللهم نتبرعوا على ثروة بلدنا من صول وسردين وانواع نجهلها الى حد كتابة هذه السطور...
10 - yacef الخميس 01 مارس 2018 - 20:31
a "tagadat" les peuples libres que tu cites ne voudront jamais vivre en esclaves, merci de publier,
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