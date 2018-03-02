24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/03/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:52
|12:45
|15:55
|18:28
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- تجار الأعشاب ينعشون مبيعات "المُهيجات الجنسية" المهربة بالمغرب
- عمال وساطة فوسفاطيون يحتجون في خريبكة
- سلطات فاس تحرر مدارة بندباب من الباعة الجائلين
- وتيرة نمو القروض البنكية تفوق 3% بالمغرب
- قناة إسبانية تفضح وضعية مركز إيواء بثغر مليلية
رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)
العثور على أسلحة نارية وأزيد من 300 خرطوشة بشقة في الرباط (5.00)
- بوتين يستعرض الصاروخ النووي "الشيطان" فوق الأراضي الأمريكية - (86)
- الحكومة تعلن رفض أي قرار يمس بسيادة المغرب على الصحراء - (73)
- القاعات السينمائية ترفض عرض الأفلام الأمازيغية وتطالب بالدبلجة - (69)
- مصدر قضائي: هؤلاء توبعوا بقانون الاتجار بالبشر قبل بوعشرين - (46)
- الحركة الأمازيغية وإسرائيل : أسئلة وتدقيقات - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أولى عروض كبور بالمغرب
الجمعة 02 مارس 2018 - 01:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - منعك الجمعة 02 مارس 2018 - 02:21
حسن الفذ إسم على مسمى فهو فذ في اسمه وفذ في فنه تبارك الله عليه ونحن مشتاقون لفنه .شحال هادي مضحكنا ومكنضحكو غير مع الفذ.
2 - لبحيم الجمعة 02 مارس 2018 - 03:16
H. Alfad est un grand comedien.......
Au Maroc y a H alfad et Hanane Fadili
Bahjaoui de bab doukala
Au Maroc y a H alfad et Hanane Fadili
Bahjaoui de bab doukala
3 - Mounia from Canada الجمعة 02 مارس 2018 - 04:07
حسن الفذ ماشاء الله من أفضل ما جادت به الساحة الفنية (القديمة و الحديثة) في المغرب. بالنسبة لي هو أحسن فنان مغربي. أود فقط أن أثير انتباهه ( أتمنى أن يكون يطلع على هذا المقال والتعليقات) لشيء: هو كثيرا ما يحلف و يقسم باسم الله لقول أشياء مضحكة و طبعا غير صحيحة. أعرف ان هذا من باب الكوميديا، لكن شأن الله عظيم ولا يجب أن يؤخذ بهذه التفاهة. حتى الأجانب من مسيحيين أو يهود لا يقحمون اسم الإله بهذه السهولة. الكثير سيقولون: ايوا صافي، هاديك غير هضرة...هادي هي الهضرة ديالنا في المغرب. أقول لهم: اسم الله لا يستهان به. واليمين الغموس (أن يقسم الإنسان أن يفعل شيئا ولا يفعله) من الكبائر و كفارته إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. اييييه، شحال خاصك دير من زردة او تصوم ا با كبور....لذلك كان يكفي قديما(عند المسلمين و غيرهم) لشخص أن يقسم فيصدقه الجميع. ما كاين لا شهادة و لا légalisation ولا شيخ الحومة....
اقول ذلك من باب النصيحة،لي وله و للجميع إن شاء الله : باش ربي يدير البركة، خاص حساباتنا تكون صافية مع الله.
متمنياتي بالمزيد من التألق.
اقول ذلك من باب النصيحة،لي وله و للجميع إن شاء الله : باش ربي يدير البركة، خاص حساباتنا تكون صافية مع الله.
متمنياتي بالمزيد من التألق.
4 - متتبع الجمعة 02 مارس 2018 - 06:09
الكوميديا بالرجل العروبي كوميديا متخلفة تعود بالمجتمع المغربي الى الوراء. الكوميديا الحقيقية هي انتقاد الواقع السياسي يلا كان عند حسن الفذ الجرءة
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4