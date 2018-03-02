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كُتّاب وآراء
ويحمان ووفاة الراحل باها
الجمعة 02 مارس 2018 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - ابو انس ج- الجمعة 02 مارس 2018 - 17:05
اشنو زعما؟ كانوا يمثلون خطرا على اسرئيل و امريكا؟ هل كانا ثورين؟ ماذا؟ كان عالمان في الاسلحة النووية و يخططون لبرنامج باليستيكي و نووي مثل كوريا الشمالية و ايران؟ اشنو زعما حسن نصر الله؟ نريد ان نفهم؟ ماذا كانا يمثلان لكي يتم تصفيتهما؟ واش بنبركة هذا او صدام ؟ كانوا لا شيئ بل اكثر رجعية و اكثر جبنا؟ ماذا ترك بها من كتب ثورية و تنظيمات سياسية مسلحة وووووووووو؟ الله يعفو على لخوانجيا
تعليق غير لائق
-15
2 - KIM North Korea الجمعة 02 مارس 2018 - 17:28
السي ويحمان عندك الصح...أنا كاع معندي في كوريا الشمالية هاد أفلام الرعب لي كينين في المغرب...خاصني نضرب عندكم شي دويرة باش نتعلم إنتاج و إخراج أفلام الأكشن الي في النهاية ديالها مكنفهمو والو...
شكراً هسبريس و السلام عليكم
شكراً هسبريس و السلام عليكم
3 - said الجمعة 02 مارس 2018 - 17:34
وا خونا راه قالو لينا المرحوم الزايدي غلط في الطريق ودخل تحت القنطرة وهي عامرة بالماء مسكين ماشافهاش ؟؟؟ وقالو لينا المرحوم باها مشى يترحم على الزايدي مع الواحدة صباحا وحتى هو مسكين ماشافش التران جاي ما حس بالصداع ديال السكة والتران ومشافش الضو ؟؟؟ سبحان الله العظيم وبحمده .....
4 - Hicham الجمعة 02 مارس 2018 - 17:50
نعم هذه ادعائات خطيرة يجب فتح تحقيق فورا
من هي هذه العصابة التي تتدرب على حمل السلاح في بلدنا وأين هي فرقة عبد الحق خيام اذا كانت ادعاىته صحيحة
من هي هذه العصابة التي تتدرب على حمل السلاح في بلدنا وأين هي فرقة عبد الحق خيام اذا كانت ادعاىته صحيحة
5 - KHMISSI الجمعة 02 مارس 2018 - 18:03
يقول "رصدنا عصابة تتدرب على الأسلحة .. ويشرف عليها قادة صهاينة بأسمائهم .. بالصوت والصورة " إذا كان كلامك صحيح فلماذا لم تبلغ الأمن عن مكانهم وزماهم وأسمائهم و صورهم وصوتهم؟ أو ترميها على اليوتوب وهذ أضعف الإيمان ، مستوى جد رديئ هل هذه مداخلة أم عربدة !!
7 - CADIS الجمعة 02 مارس 2018 - 18:20
....ههههه ....فبهت الذي كفر !!! لماذا تقاطعون يا خونة رجلا لايريد الا معرفة الحقيقة;وهل من الصعب على اسرائيل والصهاينة اختراق المغرب.فالصهيونية اخترقت دولا عتيدة تسير العالم فكيف لا بالنسبة لهذا الوطن التابعي???
8 - زهير الجمعة 02 مارس 2018 - 18:35
ذات يوم تم ضبط شخص يسرق أحذية من داخل مسجد بمدينة طنجة .. سألوه لمذا تفعل ذلك .. أجابهم أنه ليس هو المسؤول عن ذلك .. قالوا له و من المسؤول .. أجابهم الصهاينة !
تعليق غير لائق
-12
9 - خريبكة الجمعة 02 مارس 2018 - 19:51
أمثالك ياسيد ياوحيمان يجعل الشخص يفتخر لإنتماءه لهذا البلد ويقولها مدوية:" أنا مغربي"
10 - مواطن2 الجمعة 02 مارس 2018 - 19:52
المرحوم الزايدي والمرحوم باها لم يكونا شخصيتين عالميتين ليغتالا....ولم يمثلا في يوم من الايام اي خطر على اسرائيل او غيرها....مواطنان عاديان كسائر عباد الله....وهدا التصريح يجب ان يؤخذ بعين الجد وتحقق السلطات القضائية في امره...انه كلام خطير يمس حتى بمؤسسات الدولة ولا يجب السكوت عنه مهما كانت درجة هدا الشخص.ولا يسمح لاي كان بان يقول ما يشاء.
11 - بنت الريف الحرة الجمعة 02 مارس 2018 - 20:03
دع الرجل يتكلم معه الحق ، أكيد له معلومات فلنضع يدنا في يد جلالة الملك ونبحث معاً عمن يسعَوْنَ الفساد في بلدنا الحبيب وهذا السؤال يطرحه كل المغاربة ، من قتل الزايدي ؟ من قتل عبدالله بها ؟، من قتل الشاب التطواني المخترع المغربي عبد الله شقرون المعترف به دوليا ؟ أكيد هناك أيدي صهيونية خفية ، ومن تآمر على الصحافي بوعشرين وأمثاله كثيرون من الشرفاء والنزهاء الذي يغارون على هذا الوطن فتراهم دائماً يصدعون بالحق رغم الإكراهات..
12 - حكيمة الجمعة 02 مارس 2018 - 20:07
المرحوم الزايدي ..والمرحوم باها موتهم وفي نفس المكان غامض والحقيقة ماعارفها حتى واحد الجن الكحل ماعارفش ولكن الله سبحانه علام الغيوب وعلى علم بكل شيئ .. و الروح عزيزة عند الله ان الله يمهل ولا يهمل.
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