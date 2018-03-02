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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حامي الدين وقضية آيت الجيد

حامي الدين وقضية آيت الجيد

الجمعة 02 مارس 2018 - 15:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الطالب ايت الجيد الجمعة 02 مارس 2018 - 17:23
ملف قتل الطالب ايت الجيد ظل مجمدا طيلة فترة تولي الوزير الرميد لوزارة العدل في استغلال مخز للنفوذ كم من شكاية من اسرة ايت الجيد تم اخفاؤها وكم من اوراق مهمة تدين المتهم اختفت من الملف المتهم استفاد كثيرا من نفوذ اصدقائه في الحكومة ليفلت من العقاب .اسرة الشاب الضحية ايت الجيد لن تتراجع حتى يعاقب القاتل وراك يا حامي الديل والزمن طويل كل التضامن مع اسرة الضحية منذ تغيير وزير العدل الاخواني هذا الملف بدا يتحرك والخناق يضيق على القاتل رغم اختبائه تحت مظلة عشيرته
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2
2 - benkaddour al pami الجمعة 02 مارس 2018 - 17:42
et pourquoi vous avez affimé pendant votre arrestation à la police de fes que vous étiez de alyassar de gauche alors que vous étiez du groupe islamiste ikhwaniste ??
pourquoi vous avez menti

le mensonge haram dans votre religion ya si hami rassou
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3 - mouna الجمعة 02 مارس 2018 - 17:50
لماذا هو خائف ؟ هناك شيئ ما في غير محله
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4 - adil الجمعة 02 مارس 2018 - 17:50
الروح عزيزة عنذ الله ، و ربي يمهل ولا يهمل
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5
5 - karim الجمعة 02 مارس 2018 - 18:02
اقولها بكل صراحة حامي الدين و بوعشرين ناس محظوظين لأن ما دام الامر يتعلق فقط بالقضاء و ربما السجن (رغم برائة الدمم) لان كما تعلمون اناس ماتوا موتة غامضة فحذاري
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6 - سعيد من طورينو الجمعة 02 مارس 2018 - 18:21
الحرية للمعتقل السياسي "عمر محب"، الذي يقبع خلف القضبان ظلما في ملف مفبرك تحركه أيادي المخزن، ويُتَّخذ وسيلة لممارسة الابتزاز على الخصوم السياسيين.
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