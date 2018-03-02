24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5212:4515:5518:2819:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. تأجيل وزارة التعليم العالي صرف المنحة يثير سخط طلبة الجامعات (5.00)

  2. تصنيف دولي: جامعة الرباط تتصدر الجامعات المغربية (5.00)

  3. الحموشي يحاصر مروجي المخدرات في أخطر منطقة بالدار البيضاء (5.00)

  4. سوء الطقس يغلق مؤسسات تعليمية في شفشاون‎ (5.00)

  5. مستقبل الابتكار الرقمي في القارة السمراء يجمع مسؤولين بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إحباط تهريب السجائر بالداخلة

إحباط تهريب السجائر بالداخلة

الجمعة 02 مارس 2018 - 17:07

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - د المجاطي الجمعة 02 مارس 2018 - 19:09
هدا جيد يفند حرس السلطة على مضار استعمال هد الدخان المسرطن وبه وجب محاربة بائعيه بالتقسيط بالشوارع والازقة والمقاهي واصحاب بيع الفواكه الجافة والمتاجر واللدين يستغلون الزبائن بمنحهم اوراق التلفيف للتحريض على استهلاك المخدرات وبيعها لترويج السجائر المسر طنة وادن لنحارب بائعي السجائر بالتقسيط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 02 مارس 2018 - 19:47
يا حفيظ منين جاء هادشي كلو واو !!!! من اين اتى كل هذا ؟ حتى يصل الى الداخلة اين هي مراقبة الحدود ؟ كيف استطاعوا الوصول بكل هاته الكمية حتى الداخلة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - زهير الجمعة 02 مارس 2018 - 20:10
السجائر بأثمنة خيالية في المغرب .. إذا تشجعون التهريب !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.