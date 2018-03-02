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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفاء باللغة الأمازيغية

احتفاء باللغة الأمازيغية

الجمعة 02 مارس 2018 - 17:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لغتى الاءم الجمعة 02 مارس 2018 - 19:26
لغتى الاءم هي اللغة الاءمازيغية و لن ثم لن اءقبل لها بديلا.
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2 - Ighoud Mountain الجمعة 02 مارس 2018 - 19:49
when they added the Arabic language to Moroccan chart they have to add also the Roman language the Spanish and the French all of those languages are the languages of colonisation; Moroccan do not create them they forced to learn them
so they have to feel shame and take the Arabic language from Moroccan chart if they have little proud
so proud to be Imazighan
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3 - مغربي ساكن فالمغرب الجمعة 02 مارس 2018 - 19:56
اللغة العربية : لغة رئيسية.
اللغات الأمازيغة : لغات ثانوية.
---> هاد شي لي كاين وهاد شي لي غادي يكون ومن غير هاد شي ما كاين والو .. أغراس أغراس ..
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