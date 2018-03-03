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كُتّاب وآراء
علاج إشعاعي بمصحة الساحل
السبت 03 مارس 2018 - 15:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Hicham السبت 03 مارس 2018 - 16:15
where is money to cover all the high fees of this technology
2 - jawad السبت 03 مارس 2018 - 17:28
لنا كل الافتخار بهدا ونطلب من الله المزيد من جميع التقنيات الطبية ان تتوفر في جميع المستشفيات المغربية حكومية او خصوصية مع مراعاة تخفيف العبء الصحي والنفسي والمادي للمريض وعائلته وبهدا سنضمن ارتياحا كبيرا لعموم المغاربة وملكهم دون اللجوء الى الخارج ادا اقتضى الحال .
الحمد لله عندنا في هدا الميدان الطبي ادمغة كبيرة فلا ينقصنا سوى قسم المهنة وحرمة المريض والمعقول هو اساس كل شئء
اغاتة المريض فبل منطق الربح
الحمد لله عندنا في هدا الميدان الطبي ادمغة كبيرة فلا ينقصنا سوى قسم المهنة وحرمة المريض والمعقول هو اساس كل شئء
اغاتة المريض فبل منطق الربح
3 - انزور نلمغرب السبت 03 مارس 2018 - 17:42
لو كان الخوخ يداوي راه يداوي راسو هده التقنيات لا تجدي في شيء فلو كان الطب ناجحا في المغرب لما سافر ملك المغرب للتداوي في فرنسا الكل في المغرب اصبح اكشاكا للربح الاكشاك الحزبية والاكشاك الطبية ولا ضمير ولا حياة لمن تنادي
4 - بجعدي السبت 03 مارس 2018 - 18:48
رغم التكلفة المرتفعة الا انني اشكر كل طاقم العمل لادبهم واحترامهم وعملهم الذؤوب ومعاملتهم الطيبة مع الناس خصوصا مسؤولي هالسكوم في الطابق التحت ارضي..... اكن لهم كل التقدير والاحترام.....
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