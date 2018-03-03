24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5112:4415:5618:2919:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. احتجاج شغيلة الإنعاش الوطني بالرباط .. "عبيد القرن 21" ضد الإهانة (5.00)

  2. إيكيدير في نهائي سباق 1500 متر ببطولة العالم (5.00)

  3. سوء أحوال الجو يضع جماعة مقريصات في عزلة (5.00)

  4. نبيلة منيب: المدرسة العمومية أُفشلت لأن النظام يريد أن يحكم بالتجهيل (5.00)

  5. السويسي .. مستشفى يوحد آلام المرضى مع شكاوى الأطر الصحية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | علاج إشعاعي بمصحة الساحل

علاج إشعاعي بمصحة الساحل

السبت 03 مارس 2018 - 15:16

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Hicham السبت 03 مارس 2018 - 16:15
where is money to cover all the high fees of this technology
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - jawad السبت 03 مارس 2018 - 17:28
لنا كل الافتخار بهدا ونطلب من الله المزيد من جميع التقنيات الطبية ان تتوفر في جميع المستشفيات المغربية حكومية او خصوصية مع مراعاة تخفيف العبء الصحي والنفسي والمادي للمريض وعائلته وبهدا سنضمن ارتياحا كبيرا لعموم المغاربة وملكهم دون اللجوء الى الخارج ادا اقتضى الحال .
الحمد لله عندنا في هدا الميدان الطبي ادمغة كبيرة فلا ينقصنا سوى قسم المهنة وحرمة المريض والمعقول هو اساس كل شئء
اغاتة المريض فبل منطق الربح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - انزور نلمغرب السبت 03 مارس 2018 - 17:42
لو كان الخوخ يداوي راه يداوي راسو هده التقنيات لا تجدي في شيء فلو كان الطب ناجحا في المغرب لما سافر ملك المغرب للتداوي في فرنسا الكل في المغرب اصبح اكشاكا للربح الاكشاك الحزبية والاكشاك الطبية ولا ضمير ولا حياة لمن تنادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - بجعدي السبت 03 مارس 2018 - 18:48
رغم التكلفة المرتفعة الا انني اشكر كل طاقم العمل لادبهم واحترامهم وعملهم الذؤوب ومعاملتهم الطيبة مع الناس خصوصا مسؤولي هالسكوم في الطابق التحت ارضي..... اكن لهم كل التقدير والاحترام.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.