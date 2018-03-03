24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5112:4415:5618:2919:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. احتجاج شغيلة الإنعاش الوطني بالرباط .. "عبيد القرن 21" ضد الإهانة (5.00)

  2. إيكيدير في نهائي سباق 1500 متر ببطولة العالم (5.00)

  3. سوء أحوال الجو يضع جماعة مقريصات في عزلة (5.00)

  4. نبيلة منيب: المدرسة العمومية أُفشلت لأن النظام يريد أن يحكم بالتجهيل (5.00)

  5. السويسي .. مستشفى يوحد آلام المرضى مع شكاوى الأطر الصحية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نعيمة زيطان تواجه مرميد

نعيمة زيطان تواجه مرميد

السبت 03 مارس 2018 - 11:08

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مراد الدكني السبت 03 مارس 2018 - 16:20
نعيمة زيتان قاومت المد المرميدي و أجمل ما في الامر انها دافعت عن نفسها و عن مسرحها و اختياراتها و فضحت رئيسة لجنة الدعم السابقة بلباقة و فضحت مديرة مسرح يعقوب المنصور. حلقة تكشف المستور. شكرا ف ب إم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - Morchid السبت 03 مارس 2018 - 17:13
Elepisode très interessant meme si elle n'a pas été convaincante quand elle a defendu (Dialy). Pas du tout convaincante sur ce point la
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - مسرحي السبت 03 مارس 2018 - 18:22
بهدوء بعثت رسالة استياء للمشرقي و بوشرى اهريش لكن بلغة راقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - متتبع السبت 03 مارس 2018 - 19:24
نقاش جميل يخص التوجه نحو مسرحيات الارث مدفوعة الاجر. جوابها مقنع لكنه غير كاف. المسرح المغربي فيه اسماء متالقة لكن كفانا من العروض تحت الطلب و الاجنبي الذي يدفع يعرف لم يدفع المال. ليسوا اغبياء بل من يخضعون لهم هم الاغبياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.