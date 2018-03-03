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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عمال "الإنعاش" ضد الحُكرّة

عمال "الإنعاش" ضد الحُكرّة

السبت 03 مارس 2018 - 14:40

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1 - سعاد لمخنتر السبت 03 مارس 2018 - 16:02
بقيت صورة الانعاشي هي هي منذ ال 70 و 80 في اذهان المسؤولين و الحقيقة ان الامور تغيرت و هناك من المنتمين للانعاش الوطني حاصلين على شواهد عليا و من هم من تابع تكوينا هنا و هناك...لهذا يرجى تغيير نظرة الدولة و الحكومة لهذه الفئة الوطنية المظلومة حقا.. اعمال نقوم بها هي نفسها مثلا في سلك التعليم..لكن الانتساب الى سلك التعليم يتيح للمرء الاستفادة من التقاعد و التغطية الصحية و العطل و الترقي في حين لا تمنح نفس الحقوق للمنتمين للانعاش علما انهم يقوم بنفس العمل بل اكثر...اليس الظلم بعينه؟ واش حنا ما شي مغاربة؟ علاش الاختلاف بين هذا و ذاك؟
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2 - farida السبت 03 مارس 2018 - 17:47
التشغيل في الانعاش الوطني مهزلة ووكر للفسار، وتحية للمخلصين منهم، إذ هناك بعض الانتهازيين، فهم مسجلون في الانعاش الوطني ولكن لا يؤدون أية مهمة، وبالتالي فهم مجرد أشباح يحضرون لتسجيل الحضور فقط ولا يقومون بأية مهمة مقابل الأجر، بل منهم من يستفيد من صندوق الضمان الاجتماعي ويحصل على تعويضات الأبناء- 200 درهم- شهريا عن كل طفل بعدما تم التصريح بهم كأجراء تابعين للمؤسسات التي التحقوا بها مقابل الأجر من صندوق الانعاش،وبالتالي فهم يستفيدون مرتين:مرة من الانعاش والثانية من المؤسسات التي التحقوا بها فهل هذا مقبول،وهل من راشد، وأكبر متضرر هم عمال النظافة بالجماعات الترابية، والباقي ماكين غير باك صحبي والمسوبية،فتجد من سجل أفراد عائلته ولا يقومون بأية خدمة لا بالجماعة ولا بأية مؤسسة عمومية أخرى ولا من تنادي
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3 - عزيز السبت 03 مارس 2018 - 20:53
اعرف احد الأشخاص كاري دار ومزوج وعندو ثلاثة اولاد ومجاز .... هل تعلمون شحال بش كيتخلص ب 1700درهم يا سادة
قاليا مكاماكل لحم كاع ولادي مكبعرفوهش كبشىي نهار اتخلص 20 درهم دجاج والشهر اكملو بالروز وشعرية ...
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