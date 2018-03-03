24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/03/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:26
|06:51
|12:44
|15:56
|18:29
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- لقاء الصحافي والسياسي
- الأمطار بشفشاون .. 103 ملمترات خلال 24 ساعة
- غرق مهاجرتين أثناء محاولتهما دخول سبتة بحرا
- الحريري ينشر "سيلفي" مع ولي العهد السعودي
- عرض أبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة
احتجاج شغيلة الإنعاش الوطني بالرباط .. "عبيد القرن 21" ضد الإهانة (5.00)
نبيلة منيب: المدرسة العمومية أُفشلت لأن النظام يريد أن يحكم بالتجهيل (5.00)
السويسي .. مستشفى يوحد آلام المرضى مع شكاوى الأطر الصحية (5.00)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تتظاهر في سويسرا ضد مصالح المغرب - (71)
- نبيلة منيب: المدرسة العمومية أُفشلت لأن النظام يريد أن يحكم بالتجهيل - (68)
- حظر الأغاني يُعيد "تركيا العلمانية" إلى مواجهة سطوة الأردوغانية - (54)
- "وضعيات جنسية" تمنع عرض لوحات فنانة تشكيلية مغربية بتطوان - (51)
- مشروع عويطة الرياضي يطمح إلى تحضير أبطال أولمبيين مغاربة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تمثيل جريمة بمدينة تمارة
السبت 03 مارس 2018 - 20:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - mellouk السبت 03 مارس 2018 - 20:21
tt mes félicitations aux services de police de temara pour les efforts ayant permis d'identifier les criminels et leurs arrestations dans ce bref délai. la balle est dans le camp de la justice pour sanctionner sévèrement ces malfaiteurs et mettre fin a leurs activités.
2 - أبو سهيل السبت 03 مارس 2018 - 20:22
المرجو تنفيد حكم الاعدام. في نظري هذا الرجل المسكين صاحب المحل ولد من جديد و عمر جديد لم يكن بينه وبين الموت سوى لطف الله تعالى ..و شاط لوليداتو. المؤبد الإعدام لهؤلاء المجرمين لعنهم الله
3 - RACHIDA السبت 03 مارس 2018 - 20:27
برافو BRAVOرجال الشرطة يجب تزويد دكاكين التجارة بالكامرات اللازمة للحراسة المشددة كما يجب اللجوء الى عمليات استباقية لتفتيش مساكن المجرمين مع حجز كل ما يخل بالامن والامان...
4 - مول المتور شخصيا السبت 03 مارس 2018 - 20:32
تكرفص على السيد درويش مسكيين وشكرا لشرطة تمارة على هدا الانجاز في وقت قصير
5 - عبدالسلام السبت 03 مارس 2018 - 20:32
ليس.لنا.شيء.نقوله.ال.الشكر.الرجال.الشرطة.المدينة.تمارة.
وكدال.لصاحب.المتجر.الدي.كان.محصن.محله.بكمرات.
نطلب.اتبات.كميرات.في.الاحياء.هدا.سيساعد.على.تقفي.
اثر.المجرمين.
ونطلب.من.العدالة.ان.تشدد.اقصى.العقوبات.على.هدان.المجرمين.
وكدال.لصاحب.المتجر.الدي.كان.محصن.محله.بكمرات.
نطلب.اتبات.كميرات.في.الاحياء.هدا.سيساعد.على.تقفي.
اثر.المجرمين.
ونطلب.من.العدالة.ان.تشدد.اقصى.العقوبات.على.هدان.المجرمين.
6 - مهاجر السبت 03 مارس 2018 - 20:32
تحية لجهاز الأمن ومن الأفضل لجميع التجار أن يتوفروا على كاميرات المراقبة في محلاتهم لإثبات التهمة على المجرمين ولكن كان على رجال الأمن أن يكشف عن وجوه اللصوص حتى يتسنى للجميع رؤية ملامحهم نحن لسنا في أفلام هوليوود
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7