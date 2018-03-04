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كُتّاب وآراء
جامعة شتوية لشباب الأحرار
الأحد 04 مارس 2018 - 00:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - jalal الأحد 04 مارس 2018 - 00:41
Maintenant que le RNI travaille par tout dans le maroc , que diront les autres ? Bla bla bla ! Faites comme eux ou taisez-vous !
2 - عبد الملك الأحد 04 مارس 2018 - 00:41
الحقيقة التي طغت على السطح وأصبحت واضحة وضوح الشمس هي حاجة المغرب لأحزاب قوية على غرار حزب التجمع الذي حمل على عاتقه مشعل النهوض بالتنمية وخلق مشاريع تجيب عن حاجات المواطنين، وكذا النهوض بقطاعي التعليم والصحة اللذان يعتبران أساس الرقي بالمجتمع
تعليق غير لائق
-13
3 - محسن التاجي الأحد 04 مارس 2018 - 00:41
شاركت في الجامعة الجهوية و اعجبني التوجه الذي تبنته الشبيبة في اختيار المواضيع في اهتمامها بتثقيف الشباب في اندماجهم في الحياة العامة ..
تعليق غير لائق
-12
4 - اين البديل الأحد 04 مارس 2018 - 00:42
الاحرار محيحين وكان الانتخابات ستجرى غدا واش هاد مسار الثقة فيه شي ربح للموظف البسيط ولا تانتوما غي داويين بحال لباجدة لي سرقوا الثقة باسم الدين ومحاربة الفساد او تقلبوا بعفا الله عما سلف اضربو الطم بلا ما نزيدو على فضايحهو
5 - تيتريت الأحد 04 مارس 2018 - 00:42
الشباب المغربي تحيط به اكراهات و مخاطر التأثر بافكار متطرفة و الشبيبة التجمعية موفقة في اختيار مواضيع التسامح و قيم التعايش في تأطير الشباب و تكوينهم
6 - محسن متولي الأحد 04 مارس 2018 - 00:42
لا أفهم كثيرا في السياسة لكن طريقة اشتغال حزب الحمامة توحي بأنه حزب سيأتي على الأخضر واليابس لأنه حزب منفتح وينهج سياسة تواصلية قل نظيرها
7 - كمال الأحد 04 مارس 2018 - 00:43
الذي يريد أن يعمل ، لا تهمه لا الإنتقادات ولا الناس الذين بكسلهم، بحقدهم، أو بحسدهم يتآمرون وراء الشاشات التلفونية. "وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون." صدق الله العظيم. واصلو مساركم أيها الأحرار
8 - بيلماون الأحد 04 مارس 2018 - 00:44
الواقع المغربي يعاني الفراغ المهول في تأطير الشباب و توفير الامن الثقافي و الروحي و الحل الوحيد لمعالجة هذا الوضع هو تنظيم مثل هذه التظاهرات لتثقيف و توعية الشباب و استيعابهم في اطار منفتح و منسجم
9 - هدهد الأحد 04 مارس 2018 - 00:45
أول مرة أرى أشياء ومقترحات في المستوى. هذا الحزب أصبحت له أفكار واضحة . أتمنى أن يبدأ الآخرون بالسير في نفس الطريق...
10 - مراقب الأحد 04 مارس 2018 - 00:45
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب
11 - حسين الأحد 04 مارس 2018 - 00:45
هذا هو العمل الصادق الذي ينم عن روح و وطنية عالية تحية لشبيبة التجمع بالداخلة على حسن الضيافة في شخص هشام الدليمي
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