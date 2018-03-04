جيران ضحية انهيار منزل

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الأحد 04 مارس 2018 - 21:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - KARIM FRANCE الاثنين 05 مارس 2018 - 00:15
أحياء بكاملها آيلة للسقوط في مدينة الدار البيضاء بدرب السلطان ودب الكبير والمدينة القديمة ودرب مولاي الشريف بالحي المحمدي .... إن لم تجد الدولة حلاًّ عملياً لهذه المُعضلة فسوف نرى المزيد من الضحايا .
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