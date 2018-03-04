24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/03/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:49
|12:44
|15:57
|18:31
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- بني درار .. قنبلة موقوتة
- الخدمات الصحية في بني مسكين .. قلّة الموارد ونقص الأدوية
- إغلاق الحدود المغربية الجزائرية يفاقم معاناة الساكنة في بني درار
- من هنا يبدأ الانتقال الذي نريده
- علماء المغرب.. من رابطة العلماء إلى الرابطة المحمدية
إغلاق الحدود المغربية الجزائرية يفاقم معاناة الساكنة في بني درار (5.00)
بنعتيق يُشرك المهاجرين ومغاربة العالم في ماراطون دولي بالرباط (5.00)
"رأس الماء" السياحي في شفشاون .. عطاء الأرض وفيض السماء (5.00)
بوكوس: البيروقراطية تعامل الأمازيغية عكس التوجهات الملكية (5.00)
- أخنوش: السيادة خط أحمر .. والمغرب مستعد لفسخ اتفاق الصيد - (138)
- سفير اليابان: الملك محمد السادس وراء تطور التعليم في المغرب - (91)
- إغلاق الحدود المغربية الجزائرية يفاقم معاناة الساكنة في بني درار - (51)
- ارتفاع استهلاك المشروبات الكحولية بين المغاربة - (48)
- "منع الرقص والتمايل" شرط لحضور حفل تامر حسني بالسعودية - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شقة مجانية لأرملة
الأحد 04 مارس 2018 - 23:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - blal الاثنين 05 مارس 2018 - 00:17
مبادرة حسنة واهنئ هذه الارملة وابناءها ابهذا العطاء الذي هو من الله لكن لو ان هذا الفعل الحسن مر بسرية لكان احسن .
قال عز وجل"ولا تلبسوا صدقاتكم بالمن "وقال سبحانه وتعلى في اية اخرى "ولا تمنن تستكثر"
على كل هنيئا للمستفيذة وتحية خالصة للجهة التي سهرت ومولت المشروع.
قال عز وجل"ولا تلبسوا صدقاتكم بالمن "وقال سبحانه وتعلى في اية اخرى "ولا تمنن تستكثر"
على كل هنيئا للمستفيذة وتحية خالصة للجهة التي سهرت ومولت المشروع.
2 - يوسف الاثنين 05 مارس 2018 - 00:35
ا لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته , هاذه بادرة طيبة لمساعدة الام و اليتامة نسال الله رب العرش العظيم ان يجازيهم في الدنيا قبل الاخرة والاخرة جنات النعيم.المرجوا عنوان هاذه الجمعية لكي اتواصل معهم,وجزاكم الله خيرا.
3 - ادراري محمد من دوار ادغيغ الاثنين 05 مارس 2018 - 00:46
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم وان يجعلكم من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وشكرا لهسبريس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
5 - [email protected] الاثنين 05 مارس 2018 - 02:42
إلى رقم 1 , الناس جزاهم الله خيرا أحسنوا إلى هذه الأرملة وأنت تقول لو كان بالسر أحسن !! وتظن أن هؤلاء المحسنين أتبوعوا إحسانهم بالمن!! يا أخي لقد مدح الله المتصدقين سواء تصدقوا سرا أو علانية، في مثل هذه الحالة يستحسن أن تكون الصدقة علانية لعل الناس الميسورين يقتدوا بهم فيفعلوا مثلهم
6 - بوعزة بن قدور الاثنين 05 مارس 2018 - 07:06
( الصدقة المخفية تطفئء غضب الرب) حديث شريف.
7 - عمر من طنجة الاثنين 05 مارس 2018 - 07:11
هنيئا لي هذه العائلة وكذالك للجمعية. هذه الجمعية على الأقل بامكانيتها القليلة حققت مبادرة وفرحة لهذه الأسرة. ونتمنى يكون المزيد ومثال لجمعيات أخرى. بإمكان الدولة المغربية بفعل أكثر من هذا الخير بالنسبة للجمعية يسمى خير اما بالنسبة للدولة فهذا واجب عليها الجمعية تجزى على هدا الأجر عنك الله اما الدولة تحاسب عليه. بإمكان الدولة توفر جميع المحتاجين والأرامل والمطلقات والفقراء والعائلات المعوزة والمعاقين والمكفوفين وغيرهم من السكن الاقتصادي لهم بدون يتأثر الاقتصاد البلاد. والسبب الذي جعل الدولة تغض البصر على هذا هو أن المسؤولين لهم علاقات وعقود مع أصحاب المافيات العقار. وكل ما كثر الفقر والطبقة الهشة إلا وازداد الغني غنى إن هذا هو قانون اللعبة. ليكن في علمكم إن البليارات المهربة خارج الوطن نبني بها المغرب من جيد بالمستوى الراقي أحسن وأفضل من ألمانيا. والمغرب أغنى بلد في العالم وبذليل القاطع من زمن طويل ونحن نعرف ونسمع التهريب الأموال والنهب والسرقة إلى حد الآن والمغرب لا زال قلبه ينبض. تصوروا لو مثل هذا النهب وقع في احد البلدان العربية أو أوربية ماذا يكون مصيرهم. إن الله معنا وإن الله يرانا
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7