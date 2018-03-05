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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دعم لغرف التجارة بالمملكة

دعم لغرف التجارة بالمملكة

الاثنين 05 مارس 2018 - 18:57

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1 - Bern الاثنين 05 مارس 2018 - 20:36
بِسْم الله الرحمن الرحيم
اللعب باموال الشعب ان لم يكن تهريب
الأموال الى الخارج أو ضياعها لان المسؤولين والمحكومة ليس لديهم اي استراتيجية لخدمة الوطن الْيَوْمَ 5 مارس ذهب مواطن الى غرفة التجارة والصناعة بمراكش ويتجول وحده كأنه في مقبرة والفيديو يشاهده العالم هذا يدل على المسؤول غير فأدر على تسير البلاد في 2018
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