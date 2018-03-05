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كُتّاب وآراء
دعم لغرف التجارة بالمملكة
الاثنين 05 مارس 2018 - 18:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Bern الاثنين 05 مارس 2018 - 20:36
بِسْم الله الرحمن الرحيم
اللعب باموال الشعب ان لم يكن تهريب
الأموال الى الخارج أو ضياعها لان المسؤولين والمحكومة ليس لديهم اي استراتيجية لخدمة الوطن الْيَوْمَ 5 مارس ذهب مواطن الى غرفة التجارة والصناعة بمراكش ويتجول وحده كأنه في مقبرة والفيديو يشاهده العالم هذا يدل على المسؤول غير فأدر على تسير البلاد في 2018
اللعب باموال الشعب ان لم يكن تهريب
الأموال الى الخارج أو ضياعها لان المسؤولين والمحكومة ليس لديهم اي استراتيجية لخدمة الوطن الْيَوْمَ 5 مارس ذهب مواطن الى غرفة التجارة والصناعة بمراكش ويتجول وحده كأنه في مقبرة والفيديو يشاهده العالم هذا يدل على المسؤول غير فأدر على تسير البلاد في 2018
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