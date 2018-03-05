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كُتّاب وآراء
بين المرأة العصرية والتقليدية
الاثنين 05 مارس 2018 - 23:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - آسفي الاثنين 05 مارس 2018 - 23:43
أوا الله اخلي لينا لوليدة كبرت مسكينة أو بقى نفسها حارة تفيق بكري أو شغل لمتقون كين فرق كبير بين الناس زمان أو هاد جيل
2 - عمرو الثلاثاء 06 مارس 2018 - 00:08
كم من امرأة عصرية في لباسها وخرجاتها وغيره لكن تفكيرها لاينتمي لا للتقليدية ولا الى العصرية ، هي غير منتمية للواقع بتاتا عقلها مهووس بالموضة وآخر التسريحات وانواع الرائحة والرفيعة وغيرها من سطحيات العولمة وعلى راسها الواتساب ،الفايس والافلام المذبلجة وغيرها مما انتجته العولمة متناسين دورهم الاساسي في تربية الابناء وتعلم الطبخ وتدبير شؤون البيت والاطلاع على منتجات الفكر مما يؤهلها فعلا ان تكون معاصرة ،هذه كذبة الصقت ببعض نساء اليوم والعصرنة متبرئة منهم
3 - مهاجر الثلاثاء 06 مارس 2018 - 00:28
شتان وشتان الفرق واسع بين زوجتي و أمي اللهم بارك لي في عمرها و تحية شامخة للأمهات التقليديات القدامى
4 - tangerois الثلاثاء 06 مارس 2018 - 00:49
La femme moderne connectée qui tchate Avec des centaines d'hommes qui étale son identité, photo.....sur le net , cette femme à dépassé l'occidentale elle n'a rien de notre culture berbero-arabo-musulmane mais le pire ça ne dérange pas beaucoup d'hommes de nos jours , est-ce que l'homme Marocain est vraiment homme ? Est-ce que l'homme Marocain à encore une dignité ???
5 - مازن الثلاثاء 06 مارس 2018 - 00:58
سبحان الله العظيم أنا ما عمرني شفت أمي ناعسة لحداقة والنظافة هي اﻷولى كاتفيق وديما كانت التالية كاتنعس. باختصار كن ما كانتش هي محال واش كنا نوصلو لهاذ المناصب والمراتب وشوف مسكينة ماكانت قاريا حتى حرف ... سمح لي الفرق كبير أخويا وشاسع
6 - رأي صحيح الثلاثاء 06 مارس 2018 - 02:25
الفرق بين المرأة التقليدية القديمة الجيل الأول والمرأة العصرية أن الأولى محافظة قادرة بشؤون البيت حتى ولو كان فيه عشرين واحد من طبيخ وعجين وووو و المرأة العصرية فالحة في الأظافر و الماكياج واللباس المتبرج و كل شيء متوفر من ماكنة الغسيل وووو والمشكل الكبير أنها دائما متعبة و تشكوا من آلام الضهر و أوجاع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
7 - مغتربة الثلاثاء 06 مارس 2018 - 02:33
ممكن للمرأة ان تكون عصرية باحترام تقاليدنا و اخلاقنا المغربية أو بًمعنى ان تحترم أولويات الحياة
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