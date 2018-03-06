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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مخطط التحول الإداري بالمغرب

مخطط التحول الإداري بالمغرب

الثلاثاء 06 مارس 2018 - 17:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Amazigh.amkran الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:24
Sans perdre votre temps, allez voir comment la Suisse et la Norvège e ont organisé leur administration, prenez l'exemple des meilleurs du monde, pas de la France,
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2 - حسن الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:35
آمل السيد الوزير ان نتوصل بنسخه من هذا التغيير الجديد على صعيد الوظيفه العموميه واتمنى الا يكون حكرا على الوزارات هكذا سوف نعرف ما لنا وما علينا ونعرف حقوقنا وواجبتنا ليس كالسابق القوانين محتكره من طرف البعض يطبقها كما يشاء
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3
3 - damir الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:52
بسم الله الرحمان الرحيم. لو نجح هذا الورش وتم تنزيله في اقرب وقت سيكون صمام امان وتقوية الجبهة الداخلية للوطن? تاكدوا اننا مستهدفون? كلامي مع العقلاء واصحاب الفكر الواسع والتاقب ??????
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2
4 - غير مدمج بالسلم 10 الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:53
رغم اهتمامي بالتنظيمات السياسية والقادة الحزبيين خاصة التاريخيين منهم اكاد لا اميز احيانا في اي مرجعية اصنفك واسفاه عمن ينظر اليه لقيادة حزب عريق يحاول في كل مرة تدمير ما بقي بالمرفق العام بكلام مستهلك
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5 - عسو الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:17
الإصلاح الإداري ولد ميتا. ولن ينجح بكل بساطة لأنه بعيد عن هموم المغاربة و جاء بنية القضاء على الوظيفة العمومية و تهميش المواطنين.
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