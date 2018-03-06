24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/03/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:47
|12:44
|15:57
|18:31
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- غالبية الألمان يتوقعون استقرار الحكومة الجديدة
- باريس سان جيرمان يستعين بجمهوره لهزم الريال
- السعودية تحدث متحفا لتاريخ العلوم في الإسلام
- أكاديميون يقاربون واقع الأحزاب السياسية بين الخطاب والممارسة
- احتجاج يجابه استغلال الثقوب المائية في زاكورة
وزارة التجهيز تبحث عن مستثمرين للتنقيب عن "غاسول ميسور" (5.00)
الواسيني: "ألغام قانونية" تنفجر أمام المغرب في نزاع الصحراء (5.00)
لقجع يعلن دَعم المغرب لتنظيم "كأس إفريقيا 2019" بالكاميرون (5.00)
- الواسيني: "ألغام قانونية" تنفجر أمام المغرب في نزاع الصحراء - (78)
- انعدام المراحيض العمومية ينفّر السياح من زيارة عاصمة المملكة - (73)
- "مباحثات لشبونة" تنعقد تحت سقف الحكم الذاتي في الصحراء - (70)
- رصيف الصحافة: توقف عجلة التنمية يقيل رؤساء جماعات محلية - (50)
- نقابيون يحاورون العثماني: لا تراجع عن المطالبة بالزيادة في الأجور - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخطط التحول الإداري بالمغرب
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Amazigh.amkran الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:24
Sans perdre votre temps, allez voir comment la Suisse et la Norvège e ont organisé leur administration, prenez l'exemple des meilleurs du monde, pas de la France,
2 - حسن الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:35
آمل السيد الوزير ان نتوصل بنسخه من هذا التغيير الجديد على صعيد الوظيفه العموميه واتمنى الا يكون حكرا على الوزارات هكذا سوف نعرف ما لنا وما علينا ونعرف حقوقنا وواجبتنا ليس كالسابق القوانين محتكره من طرف البعض يطبقها كما يشاء
3 - damir الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:52
بسم الله الرحمان الرحيم. لو نجح هذا الورش وتم تنزيله في اقرب وقت سيكون صمام امان وتقوية الجبهة الداخلية للوطن? تاكدوا اننا مستهدفون? كلامي مع العقلاء واصحاب الفكر الواسع والتاقب ??????
4 - غير مدمج بالسلم 10 الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:53
رغم اهتمامي بالتنظيمات السياسية والقادة الحزبيين خاصة التاريخيين منهم اكاد لا اميز احيانا في اي مرجعية اصنفك واسفاه عمن ينظر اليه لقيادة حزب عريق يحاول في كل مرة تدمير ما بقي بالمرفق العام بكلام مستهلك
5 - عسو الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:17
الإصلاح الإداري ولد ميتا. ولن ينجح بكل بساطة لأنه بعيد عن هموم المغاربة و جاء بنية القضاء على الوظيفة العمومية و تهميش المواطنين.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5