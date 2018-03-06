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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وقفة ضد مشفى السويسي

وقفة ضد مشفى السويسي

الثلاثاء 06 مارس 2018 - 17:46

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وصمة العار الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:52
هذا المستشفى عار في جبين المغرب ....مستشفي يشبه في ظلمته القبر وفي وسخاته المزبلة....الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود...لاهلا ادخل شي مسلم لذاك المستشفي فعلا عذاب أليم...أعرف مرضى يتمنون الموت ولا البقاء في تلك المقبرة
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2 - abdou الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:46
على مدير المركز الاستشفاءي ابن سينا أن يرحل ويتركل المجال لمن له الكفاءة في التسيير.لا يعقل ان لا يمر اسبوع دون ان يصدر بيان او تقع وقفة احتجاجية....
c est trop
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3 - ماتت الغيرة الوطن فينا. الثلاثاء 06 مارس 2018 - 20:52
ونريد من الادارة ايضا ان تخاطب الشعب المغربي بلغته الاصلية ةليس لغة الاجنبي.
فغالبية الادارات والتبناك مازالت تتواصل مع المغاربة باللغة الفرنسية. وهل فرنسا تتواصل اوتراسل الفرنسين باللغة العربية او اللغة الاجنبية ؟
.وكذالك الصين واليابان وغيرها.؟ا طان المغاربة اقلية يعيشون في جزيرة من جزر الفرنسية للاسف الشديد.
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4 - mowatine الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:16
علته هاداك سبيطار هاداك باطوار تدخل تيكزروك وياخدوليك فلوسك و يخرجوك مافيه غا الىشوة و الزبونية الا ماعندكش هادو تبقا تسنا و تسنا وتزيد تسنا واش سبيطار تيسيروه سيكوريتي سبيطار و تايقوليك جامعي اللي تيخدم فيه اول ماتتيتعلم هيا الاانسانية و الرشوة و التخلويض الداخل ليه مغقود و الخارج مولود
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