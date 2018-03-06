24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/03/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:46
|12:43
|15:58
|18:32
|19:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- فيليبي غونثاليس يشارك في حفل تكريم اليوسفي
- وزارة التجهيز تبحث عن مستثمرين للتنقيب عن "غاسول ميسور"
- "أساتذة مرسبون" يعودون إلى الشارع لمحاسبة بنكيران ولفتيت
- مآسي آباء تنكر لهم أبناؤهم
- عدنان يستشرف تجربة نسائية في عالم النشر
وزارة التجهيز تبحث عن مستثمرين للتنقيب عن "غاسول ميسور" (5.00)
"أساتذة مرسبون" يعودون إلى الشارع لمحاسبة بنكيران ولفتيت (5.00)
لقجع يعلن دَعم المغرب لتنظيم "كأس إفريقيا 2019" بالكاميرون (5.00)
- نقابيون يحاورون العثماني: لا تراجع عن المطالبة بالزيادة في الأجور - (71)
- حزب "الأحرار" يكشف عرضه السياسي .. التعليم والتشغيل والصحة - (50)
- بين التشريعات والتوجيه الملكي .. بنعبد القادر يطلق "التحول الإداري" - (39)
- الحكومة تتبنى استراتيجية إدماج "مقاربة النوع" في التنمية المستدامة - (28)
- الحليمي يستلهم دراسة من جامعة "هارفارد" لتنويع اقتصاد المغرب - (26)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قافلة طبية بإقليم ورزازات
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - تدخل طيب الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:39
نتمنى تعميم وتقريب مثل هذه التدخلات الطبية على مستوى تراب المملكة ككل...بارك الله فيكم
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1