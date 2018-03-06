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كُتّاب وآراء
اسليمي ومفاوضات الصحراء
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 19:59
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - daka الأربعاء 07 مارس 2018 - 03:06
الدول الإمبريالية ليست بالغبية حتى تنهي القضية بسهولة كما تعتقد الجزائر ودميتا المتحركة كما قال المحلل السياسي. إخواني ،ما دام نسف للغاز الجزائري من دول العالم، ومادام حكم العسكري العنيد في الجزائر قائما . فهد المشكل سيزداد إلا تعقيدا والمستفيد هو المغرب والدول الإمبريالية حتى يرث الله الأرض وما عليها. انتهى الكلام من غيور على صمعة المسلمين
2 - SI MOHAMED SH الأربعاء 07 مارس 2018 - 04:12
POUR LE PEUPLE MAROCAIN ..L AFFAIRE DE NOTRE SAHARA EST RESOLUE DEPUIS LA MARCHE VERTE DU PEUPLE MAROCAIN..L ALGERIE A MIS SON NEZ POUR POIGNARDER LE PEUPLE MAROCAIN PAR LE DOS ......FRANCHEMENT SI C EST PAS LA JALOUSIE DE CE GOUVERNEMNT MILITAIRE IL Y AURA JAMAIS CETTE AFFAIRE ...pour nous on a donné trops notre sang notre richesse on a construit des villes dans notre sahara marocain.meme l autonomie c est encors un plus que notre peuple est depassé ...qu est ce que veulent les militaires...? Franchement l autonomie c est pas plus que la democratie pacifique ..non c est militaires connaissent pas la democratie........le peuple Marocain est pres pour la paix .pour la guerre s ils veulent...la question se pose.
3 - Ighoud Mountain الأربعاء 07 مارس 2018 - 04:45
The negotiation has to be with Algerian, but also the war has to be with Algerian; it is clear that Algeria kills our Moroccan men in Sahara and it is time to make her naked and kill Algerian men too
They are coming to us, and they use bouzabal to kill our soldiers, so do not be naif and stupid and do not hesitate to fight with them if you want to live
so proud to be Imazighan
They are coming to us, and they use bouzabal to kill our soldiers, so do not be naif and stupid and do not hesitate to fight with them if you want to live
so proud to be Imazighan
4 - TAGADAT الأربعاء 07 مارس 2018 - 06:40
Je voudrais seulement savoire pourquoi le maroc ne coupe pas ces relations avec ces harkis alkharairia et fermer lr embassade au maroc et d ouvrire une pour le pp kabyle,une pour le pp sahraoui de touaregue sahara centrale,une pour le pp sahraoui de gherdaia et limzabe sahara centrale easte et l weaste,une pour le pp sahraoui de sahara oriontale marocain et une pour le pp sahraoui de sahara sud et sud easte et l weaste et comme ça on va rendre aux harkis alkharairia lr monye ni bon voisinage walahome yohzanoune.
5 - Lamya الأربعاء 07 مارس 2018 - 07:38
و هي فعلا محدتاث او نقاشات في اطار التعاون مع المبعوث الاممي و ليست مفاوضات, لاننا نرفض التفاوض مع عصابة ارهابية مسلحة من طرف الجزائر تدعي انها دولة او تتوهم انها جمهورية و صدقت هذه الكذبة و تم ضمها الى الاتحاد الافريقي او منظمة الوحدة الافريقية انذاك عبر شراء الذمم من طرف الجزائر و ليبيا القدافي, لاستفزاز المغرب للخروج من المنظمة الافريقية ليخلى لهم الجو و يتم عزل المغرب. خلاصة القول انها سياسة شيطانية من الجزائر لخلق بؤرة توثر في المنطقة باستغلال تداعيات الحرب الباردة انذاك. ا لان يوجد خطر اخر و هو تفريخ الارهاب و الاتجار بالبشر و التهريب بشتى انواعه هناك و الهجرة السرية. لذلك اذ كانت ستكون مفاوضات مع البوليساريو اصلا في المستقبل, فهي لا تملك قرارها بيدها, سيكون في اتجاه احصاء ساكنة المخيمات و تحديد هوياتهم للرجوع الى اوطانهم و تفكيك تلك المخيمات المقرفة و رجوع الصحراويين المغاربة منهم الى المغرب و ادماجهم في اطار الجهوية المتقدمة.
لذلك مادام الاتحاد الافريقي لم يطرد هذا الكيان الوهمي فلا يمكنه التاثير في القضية, لانه متخلف عن الامم المتحدة.
لذلك مادام الاتحاد الافريقي لم يطرد هذا الكيان الوهمي فلا يمكنه التاثير في القضية, لانه متخلف عن الامم المتحدة.
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