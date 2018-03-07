24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:4612:4315:5818:3219:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. وزارة التجهيز تبحث عن مستثمرين للتنقيب عن "غاسول ميسور" (5.00)

  2. "أساتذة مرسبون" يعودون إلى الشارع لمحاسبة بنكيران ولفتيت (5.00)

  3. "تازة الممر والمستقر..." (5.00)

  4. جيش أمريكا يقر بإساءة معاملة "كلاب الحرب" (5.00)

  5. لقجع يعلن دَعم المغرب لتنظيم "كأس إفريقيا 2019" بالكاميرون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مؤسسة عائشة تحتفل بالمرأة

مؤسسة عائشة تحتفل بالمرأة

الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:06

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.