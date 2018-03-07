24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:4612:4315:5818:3219:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" (5.00)

  2. العلمي: حصيلة عمل "رونو" ومورّديها فاقت كل التوقعات بالمملكة (5.00)

  3. الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء (5.00)

  4. "تازة الممر والمستقر..." (5.00)

  5. بيضاويون يطالبون دار الخدمات باسترجاع أموال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة العالم والجهوية المتقدمة

مغاربة العالم والجهوية المتقدمة

الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:17

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أيوب المغربي الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:36
جهوية متقدمة؟؟ هذه الخرافة تبعث على الضحك...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - سلام الصويري الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:44
الواقع يبين بالواضح ان ما يسمى الجهوية مجرد فقاعة فارغة coquille vide ومجرد مواقع برطوكولية لان كل السلط الحقيقية في يد خدام الدولة الولاة والعمال مثله مثل البرلمان وأغلبية مناصب الوزارية فقط الامتيازات اللامتناهية بدون محاسبة لما يسمى روساء واعضاء مختلف المجالس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - hassia الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:58
يجب تفعيل الدستور المغربى أولا,حقنا فى التصويت والترشح.نواب من الجالية فى البرلمان والحكومة أما الباقى تخربق المغرب هو الأول يهضم حقوقنا,بش حنا مغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.