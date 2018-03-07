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كُتّاب وآراء
مغاربة العالم والجهوية المتقدمة
الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - أيوب المغربي الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:36
جهوية متقدمة؟؟ هذه الخرافة تبعث على الضحك...
2 - سلام الصويري الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:44
الواقع يبين بالواضح ان ما يسمى الجهوية مجرد فقاعة فارغة coquille vide ومجرد مواقع برطوكولية لان كل السلط الحقيقية في يد خدام الدولة الولاة والعمال مثله مثل البرلمان وأغلبية مناصب الوزارية فقط الامتيازات اللامتناهية بدون محاسبة لما يسمى روساء واعضاء مختلف المجالس .
3 - hassia الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:58
يجب تفعيل الدستور المغربى أولا,حقنا فى التصويت والترشح.نواب من الجالية فى البرلمان والحكومة أما الباقى تخربق المغرب هو الأول يهضم حقوقنا,بش حنا مغاربة
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