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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فنانون مغاربة بأبوظبي

فنانون مغاربة بأبوظبي

الخميس 08 مارس 2018 - 01:55

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المجيب الخميس 08 مارس 2018 - 03:57
هل سبق لهؤلاء المطربين والمطربات المغاربة ان غنوا عن الصناع او الحرف؟؟ بصراحة لا اعرف، انما تحضرني اغنية للاطفال عن "النجار" لا اذكر من يكون صاحبها او صاحبتها وتقول: بالشاكوش والمسمار...تك تك يا نجار♧ والمرسام والمنشار...تك تك يا نجار♧ تصنع اجمل الاثار.. تك تك يا نجار♧ وغرف النوم والدولاب..تك تك يا نجار.
اتمنى من احدهم ان يفكر في الموضوع.
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