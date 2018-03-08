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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع دفاع بوعشرين

مع دفاع بوعشرين

الخميس 08 مارس 2018 - 18:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - wood الخميس 08 مارس 2018 - 19:39
لا يمكن لدولة ان تقوم لها قائمة بينما الجهة التي من المفروض حماية المواطنين و حماية حقوقهم هي نفسها خصم و حكم و تمارس التزوير و فبركة التهم بينما القضاء عاجز و خاضع للسلطة التنفيدية .
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30
2 - azrou999 الخميس 08 مارس 2018 - 20:41
ومع كل هذا هناك من يقول بان المغرب دولة الحق و القانون المغرب الله يلطف به دهب البصري و ظهرت مجموعة من أمثال البصري
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7
3 - مومو الخميس 08 مارس 2018 - 20:48
المحامي يصرح ان المستكيةﻻ توجد صورها في الشرائط المسجلة .كيف عرف دلك؟ وهو لم يطلع على اﻻشرطة القضية متشعبة و المحامي زيان يفسد كل قضية ترافع فيها بصراخه اادي اكل الضهر عله و شرب.
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-5
4 - هشام كولميمة الخميس 08 مارس 2018 - 21:14
كان على السيد زيان ألا يصرخ و هو يجيب على أسئلة الصحافيين حتى يفهم كلامه...ربما كل أطراف القضية رابحة،و ربما خاسرة...و بين الصراخ و الربح و الخسارة تضيع الحقيقة.
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-2
5 - كمواطن محب للوطن الخميس 08 مارس 2018 - 21:38
لا نرضى ولا نريد ولا نتمنى أبدا أن يضلم أي شخص بالقانون ولا نرضى أو نريد أو نتمنى أن تغتصب أو تبتز أي أنسانة في بلدنا لهذا نطلب من الجميع والكل أن يكون تحت القانون وليس فوقه
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5
6 - في نظري الخميس 08 مارس 2018 - 21:44
أنا في نظري المتواضع فالحكم في كتاب الله سبحانه....الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...صدق الله العظيم...أوفرقوا علينا هاد الجوقة...والسلام عليكم
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7 - مغربي حر من بلجيكا الخميس 08 مارس 2018 - 21:54
كل صحافي نزيه يصدح بكلمة حق ويحاول فضح الفساد والمفسدين وناهبي أموال الشعب والمتهربون من أداء الضرائب للدولة من الضيناصورات إلا ويكون مصيره
السجن وتلفيق الإتهامات كما هو الحال بالنسبة للصحافي النزيه توفيق بعشرين. فأين نحن وأين هو إستقلال القضاء ونزاهته.
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