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كُتّاب وآراء
أخنوش يلتقي وزيرة مالية
الخميس 08 مارس 2018 - 19:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - الحاج الكبير الخميس 08 مارس 2018 - 19:30
لي عندو عندو ما كاين لا نفاق ولا تجارة بالذين واا هتك أعراض الناس ولا الزنا بحال شي وحدين هاذ السيد احبه في الله وإنشاء الله انتصر على المنافقين وتجار الدين وتجار السياسة من امثال شباط وبن عبدالله وبو20 اللهم أنصره على أعداء الوطن
2 - علال الخميس 08 مارس 2018 - 19:45
وزير يستحق كل الاحترام نظرا لكفائته الا عند لفبالكم
4 - مغريبي الخميس 08 مارس 2018 - 20:03
نفتخركم بالسيد وزير الفلاحة دائما ما يشرف بلدنا على المستوى القاري و الدولي بكفاءته و تجربته الكبيرة
تعليق غير لائق
-22
5 - بلحاج الخميس 08 مارس 2018 - 20:04
عمل جبار يقوم به وزير الفلاحة والصيد البحري باستمرار
تعليق غير لائق
-21
6 - مراد الخميس 08 مارس 2018 - 20:04
العمل والمعقول صفات معروفة على السيد الوزير ، فهو أعطى الشيء الكثير لوزارة الفلاحة
7 - Amanar Rifi الخميس 08 مارس 2018 - 20:05
دينامية السيد عزيز أخنوش لا تنتهي، فالرجل لا يعرف معنى الراحة و دائم التحرك خدمة لمصلحة البلاد.
تعليق غير لائق
-18
8 - سعيد الإبراهيمي الخميس 08 مارس 2018 - 20:05
عمل متواصل من هذا الوزير، أتمنى أن يسير كل الوزراء على هذا المنوال
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-22
9 - yassmin الخميس 08 مارس 2018 - 20:06
Continuez ainsi Monsieur Akhannouch vous êtes le meilleur. Que Dieu le tout puissant vous assiste.
تعليق غير لائق
-15
10 - Ouum ihssane الخميس 08 مارس 2018 - 20:14
هذا هو المعقول ، الناس خدامة بالليل وبالنهار، حزب التجمع مدرسة ، يجب ان يتواصل هذا العمل وتتواصل الدينامية التي جاء بها القائد الهمام للتجمعيين
تعليق غير لائق
-17
11 - مونية منصور الخميس 08 مارس 2018 - 20:16
المغاربة يستبشرون الخير بعمل هذا الرجل .. منذ ان تولى وزارة الفلاحة فهو يبلي البلاء الحسن و كذلك في رئاسة الحزب نتمنى له التوفيق في مساره و نتمنى ان يتمكن من تنزيل النموذج الذي سبق ان اقترحه ليحقق تنمية شاملة ببلادنا
تعليق غير لائق
-14
12 - سلام الصويري الخميس 08 مارس 2018 - 20:37
السلطة والشرعية في الدول الديمقراطية تاتي عبر صناديق الاقتراع ولا يمكن لأي شخص مهما كان اخذ السلطة بدون تفويض من الشعب وما غير ذلك مجرد نوع من الديكتاتورية والاستلاء على حقوق المواطنين في انتخاب من ينوب عنهم في السلطة . لكن هذه الثقافة غير موجودة في هذا البلد هناك فقط تمجيد الأشخاص رغم انهم يفتقدون للشرعية الديمقراطية .
من ينتخبه الشعب بشكل حر وديمقراطي يمكن ان يتكلم باسمه وما غير ذلك مجرد اعتداء على حقوقه مهما كانت مرتبته .
انتهى الكلام
من ينتخبه الشعب بشكل حر وديمقراطي يمكن ان يتكلم باسمه وما غير ذلك مجرد اعتداء على حقوقه مهما كانت مرتبته .
انتهى الكلام
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