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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع نزيلات سجن تولال

مع نزيلات سجن تولال

الخميس 08 مارس 2018 - 19:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - YOUSERSSIF الخميس 08 مارس 2018 - 19:31
لا حول ولا قوة الا بالله الله يحسن لعون الله يطلق سراحهوم ,لابد الانسان خاسوه قبل يدير شي كارثة خاسوه يستعوذ بالشيطان الرجيم ولو يسمح فحقو ويهرب كاع
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9
2 - Jawhara الخميس 08 مارس 2018 - 19:36
ياربي تنصر كل مظلوم ، تفرّج على كل مهموم و مهموم , ترزق كل محروم وياربي تشفي مرضى المسلمين و المسلمات وترحم الأحياء منهم و الأموات .
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12
3 - المراة الخميس 08 مارس 2018 - 20:07
أصبح الرجل بدون أي قيمة عيد المراة مدونة المراة اليوم العالمي للمراة حق المراة حتى اصبحت متجبرا متكبرة لما أحست أنا وراها جمعيات تحميها و تدافع على ظلمها لهذا رجل الذي ضحى بنفسه من أجل تعيش هي أنا لست ضد المراة أمي أخت بنتي إمراة ولكن أنا ضد من تجار بها حتى أصبح همها الوحيد هوى تدمير الرجل
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-2
4 - Adil الخميس 08 مارس 2018 - 20:32
قالت كاين إقبال، هههههه
شجعوا المرأة على النزول الى السجن
و هل يعقل ان احد دافع عن نفسه من اخاه الذي تحرش به ان يسجن
القانون الا عمى
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5 - yes bad الخميس 08 مارس 2018 - 20:47
الى 3 المراة,لكن بالنسبة للبنات والنساء ممكن غادي نلقاو 5 في 100 لي كيديرو المشاكل ولكن الشباب والرجال هههه الله يستر وصافي
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6 - soufian الخميس 08 مارس 2018 - 21:11
4 adil اخي عادل القتل يعاقب عليه القانون في جميع انحاء العالم سواءا الانسان كان مظلوما او ظالما ولكن الى الانسان مثلا دافع على راسو والله يستر قتل شي واحد كتكون العقوبة خفيفة جدا يعني يدوز بين عام حتى عشرة سنين حيت القانون تيقول ليك متقتلش ومتجيبش حقك بيدك.الله يطلق سراحهم كلهم امين يا رب العالمين
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7 - lalabasma الخميس 08 مارس 2018 - 21:47
pour le numero 3
est ce que tu est un homme ,je croit que tu est jalous de la femme
mais tu peut avoir la chance de porte un bebe pendant 9 mois si tu contacte mon marie
je croit que tu est daechiste c est un term plus pire que sioniste ou masoniste
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