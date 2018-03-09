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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الإبراهيمي .. المغرب والجزائر

الإبراهيمي .. المغرب والجزائر

الجمعة 09 مارس 2018 - 07:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - و السلام الجمعة 09 مارس 2018 - 08:12
عندما تصل القضية إلى العقدة لا أحد له الجرأة على محاولة فسخها..الظاهر أن عقدتهم ملتوية في جميع التجاهات..
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2 - aziz الجمعة 09 مارس 2018 - 08:34
مشكل المغرب العربي مشكل عقليات. فلا يستوي اللذين يعلمون واللذين لا يعلمون. مورتانيا وليبيا وعلى رأسهم الجزائر هاذه عقلية عسكرية والعقلية هاذه لا تتماشى مع متطلبات شعوب المنطقة. لا يكفي أن تنزع بزة حرب لتلبس كوستيم وتقول انا مدني اعرف في السياسة. لا توجد هاذه الخاصية إلا عند العرب عامة. عسكري مكانه الثكنة يمارس شغل ليس من اختصاصه ويشرع ليجد نفسه عصى في عجلة الآخرين لا يعرف كيف الخروج من جسده.
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3 - حلم الوحدة الجمعة 09 مارس 2018 - 08:57
الأجوبة السياسية مملة مثل هاد الكلام يرد في برقيات المناسبات بين الحكام لكن الواقع غير هدا الكلام وبعيد عنه كل البعد
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4 - حيمود الجمعة 09 مارس 2018 - 08:58
هذه أمنية كل مغاربي حر يحب الخير لإخوانه و للوطن المغاربي العربي الأمازيغي . لأن أعدائنا يريدون أن يشعلوا نار الفتنة و التفرقة بين الإخوان الأشقاء و أبناء العمومة من موريتانيا الى ليبيا و الله يطفئها كل ما أوقدوها. دمروا الشرق الأوسط العربي أين الشام العظيم و أين العراق التاريخ و الحضارة و أين اليمن السعيد و أين تونس الغناء الآمنة و أين لبيا الرجولة و الشهامة. هذا المخطط الماسوني الصهيوني كان يرمي من زمان لتدمير الشعوب من جهة المغرب الأقصى و لكن الله سلم ثم و عي الحكام حال دون ذلك. فولعت من تونس لتنتهي في اليمن. الشعوب المغاربية واعية بما يجري في المنطقة و ما يحاك لها من الغرب لحماية إسرائيل. الحرب هي مصدر رزقهم ببيع الأسلحة و دمار و تشريد الأمم العربية و إضعافها هو يخدم مصالحهم و نمائهم
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5 - ولد سويلم الجمعة 09 مارس 2018 - 09:11
الابراهيمي عضو في لجنة الحكماء في الاتحاد الافريقي
وشانه كشأن الكثير من الجزائريين لا يستطيع غير مجاراة فكرة تقسيم المغربية ....
ويبقى سعداني زعيم الافلن الأسبق هو نقطة الضوء في بلد الكل فيه يتغنى بالشعارات الزائفة فقط
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6 - marocain الجمعة 09 مارس 2018 - 09:30
إرفعوا أيديكم عن الصحراء المغربية ثم مرحبا بكم كأخلاء وليس فقط كأشقاء.
"يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم"
الجزائر هي حجر العثرة في مسيرة الوحدة المغاربية ثم العربية وماعلينا إلا أن ننظر إلى تحالفاتها السياسية لنفهم الدور السلبي الذي تلعبه في تحطيم كل مساعي الخير.
مع احترامي للرجال من الشعب الجزائري.
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