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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الإبراهيمي ومسار اليوسفي

الإبراهيمي ومسار اليوسفي

الجمعة 09 مارس 2018 - 13:29

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - wood الجمعة 09 مارس 2018 - 14:03
لو كان اليوسفي مناضلا حقيقيا و صاحب مواقف ثابتة لما سمح له المخزن بتقلد رئاسة حكومته تحت اي ظرف، فكفى من إستغباء الناس !! فمذا قدم هذا المناضل للمغرب او الشعب المغرب سوى تيسير انتقال السلطة بين ملكين و شارك في خداع الداخل و الخارج بأن المغرب في طور انتقال ديمقراطي من دولة استبدادية الى دولة المؤسسات و القانون !!!
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2 - بوجمعة الجمعة 09 مارس 2018 - 15:28
سؤالي للالاخضر الابراهيمي : كيف يلقى ربه وامام عينيه ماتت ملايين المسلمون في العراق وسوريا , وهو مسؤول كبير بهذا الحجم . غير رئيس , ليست اي منصب لم يقم به . .

في زمانكم سقطت الدول ومات اهلها . هذا ما سيكتبه التاريخ .
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3 - ايت السجعي الجمعة 09 مارس 2018 - 19:18
هناك من يرى أن اليسار بمواجهته للدولة المغربية إبان السيتينات والسبعينات من القرن الماضي قد فوت على المغرب فرص ذهبية من أجل البناء والتقدم و كما اليوم فقد لعبت الجزائر دورا كبيرا في أيواء المعارضين و تمويلهم أولائك الحالمون بالثورة و الذين نحمد الله على أن ثورتهم المبشر بها قد فشلت ولو قدر الله لهم النجاح لكانوا قادونا إلى ظلمات الناصرية و القذافية و البوخروبية لكن شاء الله أن ينصر الحق ويزهق الباطل أما خطيبنا المفوه هذا فكل رأسماله كلام وهو جزء من نظام الجزائر الذي تأمر على المغرب و لا يزال وقد تقلد مناصب حسساسة و هو يستقبل من طرف الرئيس بوتفليقة كل مرة ليبرهن النظام لشعبه القلق على أن الرئيس بخير وهو بذلك يساهم في تأبيد معاناة أشقائنا هناك وكما ترون فيبقى خطابه مجرد كلام مناسباتي لا يسمن ولا يغني من جوع و يتحقق المثل المغربي الدارج:"أمخض الما اتصيب الما".
حفظ الله المغرب العظيم.
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