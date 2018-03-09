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كُتّاب وآراء
مغربيات وعيد المرأة
الجمعة 09 مارس 2018 - 19:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - speaker الجمعة 09 مارس 2018 - 19:49
بالله عليكم ، لي سمعكم كاتبكيو هاكدا تقولو الرجال فالمغرب كايبيعو المرأة فسوق النخاسة ؟ واش غير انا بوحدي لي كانشوف بلي كايزيدو فيه ؟ راه فهاد البلاد كلشي مظلوم لا مرأة و لا رجل !
2 - المجعور الجمعة 09 مارس 2018 - 19:57
يوم فات وردة لاتسمن ولا تغني من جوع عادة غريبة الرسول يوصي خيرا بالنساء الله كرمها وجعل الجنة تحت قدميها على الدوام من الاحسن تكريم الله ورسله اولا البشر يهينك وتكريم الزوجة الصالحة في القران اعلى من المراءة لان المراءة اما تكون باقة بظون زواج او زوج صالح وهي خارج التغطية تسمى امراءة
3 - Rabat الجمعة 09 مارس 2018 - 20:01
المراة الاولى التي تقول عندنا يوم واحد فقط في السنة، الرجل لا يوجد له اي يوم، و مع ذلك لا يشتكي
4 - لنغير سلوكنا الجمعة 09 مارس 2018 - 20:04
السيدة اللي تكلمات في الاول تتكلم و كأنها مسكينة مضطهدة و كتعرض لجميع انواع التعديب؛ كوني تحشمي شوية فين باغين توصلو؛ و هاد الحقوق و الواجبات اللي كتكلمي عليهم ما عند لا رجال و لا نساء.و في الاخير كنتصور حجم المعاناة اللي كيتعرض ليها شريك حياتها المستقبلي او الحاضر.
5 - بوسكة النسوي الجمعة 09 مارس 2018 - 20:09
يا رجال المرأة المغربية تقول داك الورد خليه عندك خاصنا المعقول والاعتراف بمجهوداتنا و عدم احتقارنا والانقاص من قدراتنا
والمثل المغربي يقول المرأة أدخلت الشيطان في القنينة
حلل و ناقش
والمثل المغربي يقول المرأة أدخلت الشيطان في القنينة
حلل و ناقش
تعليق غير لائق
-11
6 - مغاربة الجمعة 09 مارس 2018 - 20:15
على مايبدو لي أن الرجل هو من افتقد في أيامنا هذه التقدير وفقد حقوقه وفقد معناه كرجل وأصبح تلك الألة التي تستعمل للقيام بالأشغال الشاقة دون أن يشكره أحد عن مجهوده فهو مجرد ألة للسيكريتي وتبنايت والحرب. وتقولها دون أن تمرق أنا مانقبلش الوردة. الله يرد زمان الرجال وانتهى الكلام.
7 - amine الجمعة 09 مارس 2018 - 20:16
premierement ce n'est pas une fete, c'est une journée de la femme...deuxiement, tous ces femmes qui ont parlé et ells parlent que la femme comme etant l eductarice de la societé et elle mertient toute l'année, ells ont raison mais le problem ces femmes la ne representent pas les bons femmes ou les femmes qui vont educe la societé ou bine comme les femmes que le Coran leur donné leurs droits, ce sont des femmes qui veulent plus que le normal, il y a des femmes qui veulent l egalité dans le marriage et dans l heritage alosr que le coran a bine clarofé les choses
8 - midou الجمعة 09 مارس 2018 - 20:19
اي امراة واي مجتمع تتحدثون عنه اغلب النساء لا يعترفون ولا يعرفون بعيد المراة . لقد قهروا زوجها وافقروا ابناءها لا تعليم لا صحة هي اول من هضم حقوقها .
9 - hassia الجمعة 09 مارس 2018 - 20:28
rendez-vous le 3 novembre journée internmationale de l,homme
10 - غيىور على المرأة المسلمة الجمعة 09 مارس 2018 - 20:33
أنا لا أعمم تحية تقدير واجلال للمرأة العفيفة النقية طيلة أيام عمرها، بنات بلادي ضحكو عليكوم الغربيين أو خترعوا ليكم عيد ما أنزل الله به من سلطان، أونسيتوا تكريم العزيز المنان ربنا الرحمن، الذي جعل المرأة جوهرة مصونة ، كما يصان اللسان خلف الأسنان، أدرتوا في رصكوم حالا تشفي فينا العديان.
#الله يهدي الجميع#
#الله يهدي الجميع#
11 - غير مدمج بالسلم 10 الجمعة 09 مارس 2018 - 20:45
هناك اشكال كبير على مستوى تقديم المراة من طرف الدولة البطريركية وكمثال بسيط على هذا نعطي اسبوعا كاملا للفرس بينما يوم واحد للمراة
12 - Amir الجمعة 09 مارس 2018 - 21:08
مشكلة هذه!!!!!!! كيما دارنا مع هذا لعيلات وحله.
السيدة ليهدرت في بداية الفيديو كتبان عندها مشكل كبير مع رجال. الله يحفظ أو صافي.
والسلام
السيدة ليهدرت في بداية الفيديو كتبان عندها مشكل كبير مع رجال. الله يحفظ أو صافي.
والسلام
13 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 09 مارس 2018 - 21:52
افرحوا بعدا انتما اعطي لكم يوم عيد اما الرجل فلا شئ . وزد عليها لا زال الرجل بنفسه بدون حقوق .
les droits de l'homme ne sont pas encore respecter alors qui ce qu'il on est avec les droits de la femme
les droits de l'homme ne sont pas encore respecter alors qui ce qu'il on est avec les droits de la femme
14 - مغربي حر الجمعة 09 مارس 2018 - 22:02
تحية تقدير للمراة الشريفة العفيفة التي تخاف ربها والتي تكافح من اجل لقمة الحلال وتعطي صورة مشرفة علي مغرب وليس العكس
15 - hassia الجمعة 09 مارس 2018 - 22:38
عفوا.الفلم باين شكون تيحض وشكون كيبيض واش الرجل ولا لمرا,وشكون محتاج للهرمنات واش الرجل ولا لمرا,وهد رجالا شكون ولدهم وربهم.عدو المرءة هي المرءة
16 - أناسي الجمعة 09 مارس 2018 - 22:45
أشد على أيدي كل المتدخلات في ربورتاج بأن المرأة لا تحتاج إلى يوم لكي يحتفى بها أو تقدم فيه الورود أو جوائز تقديرية بل يجب على الدولة والمجتمع أن يحتفي بالمرأة والنساء طول السنة لأن المرأة هي نصف المجتمع إلم نقل هي المجتمع كله لأنها طبعا بجانب الرجل تقوم بواجبتها كأم وأخت وزوجة وخالة أو كموظفة داخل الدولة أو معلمة أو عاملة في مصنع أو في مزرعة أو غيره وأرجو من الدولة أن تعطي أهمية كبرى للنساء وخاصة لذوي الدخل المحدود.
17 - lhakika الجمعة 09 مارس 2018 - 23:08
la journée de la femme pour celles qui méritent. mais pout d'autres elles leurs faut la prison.
18 - المهدي الجمعة 09 مارس 2018 - 23:10
كونوا تحشموا راه عندكم زهر الا لقيتو لي يعطيكم وردة اش بغيتو مازال زاحمتو الذكور فكلشي حتى مابقاوش قادين يتزوجو و يديروا عائلات سكتو حسن ليكم لمرا لدارها و راجلها واولادها ماشي بحالكم ضلوا طوطحوا فالشوارع و زايدينها بلبكا و باز ليكم انشري هسبريس
19 - مهاجر الجمعة 09 مارس 2018 - 23:20
احسن مايعطى للمرأة في أي زمان و في أي مكان هو كيلومتر ديال التيقار و خلوها تهضر مع الحيط.
20 - وجدي اصيل الجمعة 09 مارس 2018 - 23:30
عندما تطبخ وصفة لتفكيك الدول واضعافها وإخضاعها؛ يطالبونها بثلاث أمور:
حقوق الانسان
تغيير منظومة التعليم
حقوق المرأة
اذا رضخت الدولة للاملاءات الدولية في هذه المواضيع فاقرأ على وطنك السلام.
حقوق الانسان
تغيير منظومة التعليم
حقوق المرأة
اذا رضخت الدولة للاملاءات الدولية في هذه المواضيع فاقرأ على وطنك السلام.
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