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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ذكرى خطاب 9 مارس

ذكرى خطاب 9 مارس

الجمعة 09 مارس 2018 - 20:54

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Omar33 الجمعة 09 مارس 2018 - 21:14
il nous faut une MONARCHIE PARLEMENTAIRE
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19
2 - احلام مؤجلة الجمعة 09 مارس 2018 - 21:57
باقي عاقل على هداك النهار، كنت عاد دخلت من وقفة في مظاهرة ديال 20 فبراير نهار 9 مارس 2011، كانوا المطالب ديال الحركة كنشوفهم بحال الأحلام لي كنت كنتمناها، الكرامة ومحاربة الفساد والعدالة والمساواة ... وبدا الخطاب وبدات معاه دموعي كتسيل كل جملة كترسم ليا مغرب الأحلام . حتى مكانش اي فرق بين داك شي لسمعناه في في المظاهرات وداك شي لجا في الخطاب، ومنكدبش عليكم حسيت بلي أكبر خدعة كانت في داك النهار وسولت راسي علاش ما جمعوش الشمل بيناتهم ياك هدوك غير شباب وباغين غير المصلحة العامة والعيش بكرامة وهذا مليكنا تاهو باغي غير المصلحة ديال البلاد فين المشكل . ومن هذاك النهار طفا الحماس والاحلام
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14
3 - fatmi الجمعة 09 مارس 2018 - 22:12
على ما اذكر... ان الاحزاب المغربية كانت قد قدمت رؤيتها للاصلاح الدستوري والمهتمين بالشان السياسي لمسوا ان الاصلاح الدستوري دقت ساعته انذاك لكن الربيع العربي عجل به المهم هو انتظارات المواطن في الشغل ومواجهة تكاليف العيش المطلوب القيام بحملة كبرى للتشغيل والزيادة في الحد الادنى للاجرعلما ان المستقبل قد يحمل لنا اخبار مفرحة كتنظيم المونديال وربما ايضا دخول نادي الدول المصدرة للغاز...
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6
4 - أيوب المغربي الجمعة 09 مارس 2018 - 22:26
النظام المغربي لا يمنح شيئا إلا تحت الضغط الشعبي...وهو متعود على المراوغة وتمييع المطالب...هذه هي سياسته واستراتيجيته منذ الإستقلال الشكلي إلى الآن!
النظام يرضخ تحت ضغط المطالب وكذا ضغط الدول العظمى كما حصل في عهد الحسن عندما أطلق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للمنفيين بالعودة إلى الوطن وذلك بعد الزيارة إلى الولايات المتحدة!
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