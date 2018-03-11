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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طلبة والساموراي بأكادير

طلبة والساموراي بأكادير

الأحد 11 مارس 2018 - 12:00

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعد الأحد 11 مارس 2018 - 12:37
مزيان هادشي . .
الله يكمل بخير ..
والبنات مأدبين ومخلقين ..
الله يكمل بخير
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6
2 - سلام k الأحد 11 مارس 2018 - 12:59
مزيان هادشي ولكن علاش كتهدرو بالفرنسية واش عمركم شفتو شي فرانساوى كيهدر بالعربية .
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6
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