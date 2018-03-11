ليلة قرآنية في البيضاء

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مسلم الأحد 11 مارس 2018 - 16:16
ما شاء الله.
اللهم بارك لنا في علمائنا ومشايخنا وقرائنا وردنا الى دينك ردا جميلا
اللهم بارك لنا في علمائنا ومشايخنا وقرائنا وردنا الى دينك ردا جميلا
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