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كُتّاب وآراء
بنعتيق واستثمارات مغاربة ألمانيا
الأحد 11 مارس 2018 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - م المصطفى الأحد 11 مارس 2018 - 17:09
الشكر موصول لوزير الجالية المغربية السيد بنعتيق على تحركاته وتواصله مع مغاربة العالم.
فما أجمل لو زار شمال فرنسا لأننا لا نسمع أية تحركات لا ثقافية ولا اجتماعية ولا تواصلية مع الجالية المغربية في هذه الجهة من التراب الفرنسي ،إللهم إن كانت هناك تحركات محتشمة تمر حسي مسي كما يقال بالدارجة.
فما أجمل لو زار شمال فرنسا لأننا لا نسمع أية تحركات لا ثقافية ولا اجتماعية ولا تواصلية مع الجالية المغربية في هذه الجهة من التراب الفرنسي ،إللهم إن كانت هناك تحركات محتشمة تمر حسي مسي كما يقال بالدارجة.
تعليق غير لائق
-15
2 - ghita lamskini الأحد 11 مارس 2018 - 17:33
هل المهاجرين اصبحوا مستثمرين؟ اليسوا سوى بؤساء يبحثون عن شغل بسيط؟ كيف صاروا مستثمرين؟ و مستثمرين في اي قطاع مثلا؟ الا يستثمر المغرب في افريقيا؟ كيف به يدعو مهاجرين فارين من بلدهم الاستثمار؟ واش لاقو باش يعيشو ما بقا ليهم غير الاستثمار؟
3 - يوسف مكناس الأحد 11 مارس 2018 - 17:58
تبحث على الجالية لتستمر بالمغرب وكل الوزراء و البرلمانيين و باقي المسوولين يهربون الأموال للخارج
لماذا لا تستورد الكفاءة المغربية الموجودة بالخارج لتنقل المغرب من اافاي
لماذا لا تستورد الكفاءة المغربية الموجودة بالخارج لتنقل المغرب من اافاي
4 - م المصطفى الأحد 11 مارس 2018 - 18:02
جوابا على المعلق أعلاه، اقول له مع احترامي لما جاء في تغليقه : بأن المهاجرين المغاربة ليسوا بؤساء ولله الحمد، منا العمال والتجار والاطر العليا من مهندسين وأطباء وأساتذة جامعيين وسياسيين في مركز مهمة في الدول التي يعيشون فيها... والسياسة المغربية للإستثمار في افريقيا تحترم، ولا أظن أن كل من هب ودب مؤهل لانتقادها، اللهم إن كانت له دراية بعالم الاستثمارات والاقتصاد. اما عن الاستثمار في بلادنا فالمغرب لا يفرض ذلك على احد، بل هي مجرد اختيارات فردية منبثقة من قناعات شخصية.
5 - افران الاطلس المتوسط الأحد 11 مارس 2018 - 18:04
هل السلطات المغربية اصلا تسهل جميع الامور للمهاجرين المغاربة عند عودتهم الى وطنهم ؟ هل السلطات المغربية لم تعرقل لهم الامور عند دخولهم لارض الوطن ؟ هل جميع المغاربة لم يجدوا اي عرقلة مع مؤسسات البلاد بما فيهم حتى الابناك . كيف يستثمرون هل موفرة لهم جميع الوسائل ؟؟؟
6 - حجي07... الأحد 11 مارس 2018 - 18:46
انا بصراحه كانستغرب لبعض التعاليق ؟الوزير راه كايخطب المهاجرين لي جمعو الفلوس وبغو يستسمرو دخل الوطن.ولي مبغاش ماشي مشكل.براكه الله يرحم ليكم لوليدين مانبقوش نحطمو فى بلادنا.ولي كيبغي الخارج الله يسهل عليه
7 - شام الأحد 11 مارس 2018 - 18:49
أليس من العار أن يكون معضم موظفي القنصلية في ألمانيا لا يتحدثون إطلاقا باللغة الألمانية. بل الأدهى من هذا هو موقع www.consulat.ma الذي لو زرته ولو مرة واحدة لٱطلعت على مشاكله و اكتشفت أنه لايرقى أن يكون موقعا أنجز في إطار المغرب الرقمي والذي بعد 9 سنوات من انطلاقه و بمزانية تجاوزت خمسة ملايير درهم لم يقدم أي جديد سوى مواقع كهذا الموقع المذكور حيث المعلوات ليست محيّنة وبعض منها خاطئ بشهادة موضفي السفارة.غير ذالك فالموقع الذي من المفروض ان يكون البوابة الرئيسية لجميع القنصليات وواجهة للمغرب وللمغاربة لاتتوفر بعض صفحاته إلا باللغة الفرنسية.
أنا لا أدري حقا مادوركم ودور وزارتكم
أنا لا أدري حقا مادوركم ودور وزارتكم
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