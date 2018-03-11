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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انهيار منازل يرعب بيضاويين

انهيار منازل يرعب بيضاويين

الأحد 11 مارس 2018 - 18:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الغريب في بلده الأحد 11 مارس 2018 - 18:34
شفتهم ما قالوش عاش هذه المرة. لماذا ،لم تصيحوا عاشا لأنها دواء الجراح و مأوى المشردين و مؤونة الجوعى. والله ان هذه الصور و كأنها مباشرة من سوريا، كانوا دائما يتشدقون عليك و يهددونكم بإرجاع البلد مثل سوريا و العراق وووو.
و ها انتم بتم اسوأ حال منهم. السلب و النهب و المبيت في العراء.
اللهم لا شماتة..رغم ان شعب البنادر و الطعارج المفرط في شرفه يستحق كل ما هو عليه، كما قال المثل ألي فرط يكرط.
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2 - كرهتونا الأحد 11 مارس 2018 - 18:37
راه المغرب هذا ياميمتي عارفين حالته وهاربين منه والكل حب يحرg. راه المغرب هو اديال واحد الفئة راكم عارفينها تعيش بثروتك المنهوبة وفي حالة تحس بالاكتئاب بسبب سلوكها وما ترتكبه من ذنوب اتجاه هذا الوطن تأخذ الطائرة إلى فرنسا أو وجهة أخرى من أجل تبديل الجو.
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