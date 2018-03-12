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الرئيسية | صوت وصورة | مغربي بأسواق المال العالمية

مغربي بأسواق المال العالمية

الاثنين 12 مارس 2018 - 10:10

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mann الاثنين 12 مارس 2018 - 10:33
لماذا السياسة في المغرب لا يدخلها في الغالب إلا الأميون، المخلوضون ؟؟ رغم توفر المغرب على كفاءات داخل و خارج البلد؟؟؟
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