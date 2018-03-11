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كُتّاب وآراء
سرقة مجوهرات في البيضاء
الأحد 11 مارس 2018 - 20:48
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - معلق الأحد 11 مارس 2018 - 21:18
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب على أصحاب محلات الذهب والمجوهرات الا يتركوا مبالغ مهمة أو سلع ذات قيمة كبيرة بمحلاتهم أو على الأقل أن يقوموا بتأمين محتويات المحل
أما اللصوص وما اكثرهم فالمنتقم الجبار لهم بالمرصاد
حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب على أصحاب محلات الذهب والمجوهرات الا يتركوا مبالغ مهمة أو سلع ذات قيمة كبيرة بمحلاتهم أو على الأقل أن يقوموا بتأمين محتويات المحل
أما اللصوص وما اكثرهم فالمنتقم الجبار لهم بالمرصاد
2 - radouane الأحد 11 مارس 2018 - 21:22
really stupid , making all that money and you can't afford a solid door plus cameras from different angles , plus there are free applications connected to your phone letting you know that somebody is trying to open your shop
3 - مغربي في الغربة الأحد 11 مارس 2018 - 21:39
الله يعوض ليهم كل شيء.......
قالو زمان ما يسرقك غير ليعرفك......الحل بسيط لهؤلاء الناس أصحاب محلات الذهب، كنت في حي من أحياء البرازيل ولا حظت صاحب محل مجوهرات يملك ثلاث أبواب كلها متصلة بالكهرباء عالية.........لايقدر أحد على الدخول..........
ولكن الْيَوْمَ يوجد كاميرات متصلة بإنترنت 24 ساعة دون توقف.....
الله ينتقم من المجرمين
قالو زمان ما يسرقك غير ليعرفك......الحل بسيط لهؤلاء الناس أصحاب محلات الذهب، كنت في حي من أحياء البرازيل ولا حظت صاحب محل مجوهرات يملك ثلاث أبواب كلها متصلة بالكهرباء عالية.........لايقدر أحد على الدخول..........
ولكن الْيَوْمَ يوجد كاميرات متصلة بإنترنت 24 ساعة دون توقف.....
الله ينتقم من المجرمين
4 - مغربي متعطش للحقيقة الأحد 11 مارس 2018 - 21:50
ادا كان احد الصاغة يقول لقد سرقوا من محله مئتا كيلو غرام من الدهب السنة الفارطة بعد ان استعملوا وسائا احترافية في فتح المتجر وانه كان يستعمل كاميرات المراقبة غير ان الامن لم يستطع تتبع المجرمين وظل صاحبنا يتسول الى يومنا هدا بعد ان فقد مئة وسبعون كيلو جراما من الدهب سيكون مصيره مثل سابقيه الستة الاخرين تمت السرقة بنفس الطريقة اظن ان الشخص الصائغ الا خير داز فيه التران والو ما غادي يرجعليه رزقو
5 - محمد مرشد الأحد 11 مارس 2018 - 22:48
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نتمنى من رجال الحموشي التدخل ولنا اليقين سيعملون بإرجاع الحق لأهله ونيل المجرمين ما يستحقون.
نتمنى من رجال الحموشي التدخل ولنا اليقين سيعملون بإرجاع الحق لأهله ونيل المجرمين ما يستحقون.
6 - جهاز الانذار الأحد 11 مارس 2018 - 23:03
اظن ان هذه العصابة كانت تنشط في اوروبا لما تملكه من خبرة وسرعة في السرقة ثم لماذا صاحب المحل لا يضع جهاز الانذار عند باب المحل على الاقل سوف يربك حسابات اللصوص ويأخر عملهم ، اعرف ان جهاز الانذار يكون متصل مع الشرطة لتصل في الحال هذا ماشاهدته في تركيا و اوروبا اما المغرب لا اعرف كيف تجري الامور
7 - المهلهل الأحد 11 مارس 2018 - 23:07
السلام عليكم و رحمة الله انا لا افهم الدهيبية مادا يفعلون يجمعون المال و لا يريدون ان يربح معهم أحد اولا اصنعو الابواب و الاقفال عند المتخصصين في حماية الاموال لتفادي استعمال الشاليمو ضعو مجسات حرارية في الابواب و استعملو مواد لا يمكن قطعها بالشاليمو كالستنلس (اينوكس 316) و لتفادي الأعيرة النارية او السطو المسلح ضعوا فاصل من الزجاج المقاوم للطلقات و استعملو نماذج مقلدة مع كتابة دلك عليها و ضعوا الجواهر في مكان امن لا يعلمه أحد اما التسجيل لن يفيد ادا سرقة البضاعة ولكن الإندار هو الاهم و التسجيل تانيا و اخيرا التامين و يجب ان لا تترك بضاعة قيمتها اكتر من المبلغ المؤمن عليه في الكوفر
8 - bouje qui bouje الأحد 11 مارس 2018 - 23:21
je me demande pourquoi il n'y a pas de gardiens ???? car ce genre de cambriolage demande commaime du temps pour le faire et en plus il provoque des bruits.... alors c'est bizarre !!!
9 - مصطفى من البيضاء الأحد 11 مارس 2018 - 23:32
أعتقد ان سر هذه السرقة يكمن عند صاحب المحل ..ربما ليتهرب من الديون أو للإستفاذة من التأمين أو غاية أخرى في نفس يعقوب ..
على الشرطة أن تركز أبحاثها على صاحب المحل أولا و أين كان وقت الجريمة و سؤال من كان عندهم ..عندها سيتبين ما إن كانت الجريمة بفعل فاعل أم بفعل صاحبها للتهرب من الديون أو لغاية أخرى
والله أعلم
على الشرطة أن تركز أبحاثها على صاحب المحل أولا و أين كان وقت الجريمة و سؤال من كان عندهم ..عندها سيتبين ما إن كانت الجريمة بفعل فاعل أم بفعل صاحبها للتهرب من الديون أو لغاية أخرى
والله أعلم
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