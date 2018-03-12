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كُتّاب وآراء
أبرز مطالب المغاربة
الاثنين 12 مارس 2018 - 22:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - بن بشكوال الاثنين 12 مارس 2018 - 23:06
حينما أشرف المؤرخ المغربي من الإنتهاء من الجزء التاسع والأخير من كتابه الإستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى كتب نبدة عن أبناء جيله وشيئا من الحياة العامة أنداك وقال .المغربي همه ومطلبه في ثلاثة أشياء
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