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كُتّاب وآراء

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أبرز مطالب المغاربة

الاثنين 12 مارس 2018 - 22:19

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1 - بن بشكوال الاثنين 12 مارس 2018 - 23:06
حينما أشرف المؤرخ المغربي من الإنتهاء من الجزء التاسع والأخير من كتابه الإستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى كتب نبدة عن أبناء جيله وشيئا من الحياة العامة أنداك وقال .المغربي همه ومطلبه في ثلاثة أشياء
المأكل والملبس والمنكح .ولو كان معنا الآن لزاد المسكن
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