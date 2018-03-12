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كُتّاب وآراء
الوكيل العام وتهمة القذف
الاثنين 12 مارس 2018 - 21:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
2 - Adil الاثنين 12 مارس 2018 - 22:02
لدي ملاحظة للسيد المحترم النائب العام للملك في خصوص قوله ان النيابة العامة تحترم قرينة البرائة، وملاحظتي كالتالي :
لو كنت تحترم قرينة البرائة لما قلت ضحايا المتهم بوعشرين، اذ كان عليك ان تقول المشتكيات او متهمات بوعشرين لأن هناك مسافة بين الضحية والمشتكية؛ وهذه المسافة فقط القاضي من يحددها فى اطار محاكمة عادلة
لو كنت تحترم قرينة البرائة لما قلت ضحايا المتهم بوعشرين، اذ كان عليك ان تقول المشتكيات او متهمات بوعشرين لأن هناك مسافة بين الضحية والمشتكية؛ وهذه المسافة فقط القاضي من يحددها فى اطار محاكمة عادلة
3 - مواطن الاثنين 12 مارس 2018 - 22:15
هل يمكن للسيد الوكيل العام أن ينور الرأي العام ويجيبنا عن هذه الأسئلة البريئة ؟
هل يعطي القانون لضابط الشرطة القضائية الحق بتصوير المصرحين وخاصة المشتكون منهم دون علمهم ؟
حسب تصريح السيد الوكيل العام، النيابة العامة تفاجئت بوجود هذا الدليل "العلمي"، هل قاعات الفرقة الوطنية مجهزة بكاميرات التوثيق القضائي ويتم إخبار من يلج مقرها بذلك ؟
هل يعطي القانون لضابط الشرطة القضائية الحق بتصوير المصرحين وخاصة المشتكون منهم دون علمهم ؟
حسب تصريح السيد الوكيل العام، النيابة العامة تفاجئت بوجود هذا الدليل "العلمي"، هل قاعات الفرقة الوطنية مجهزة بكاميرات التوثيق القضائي ويتم إخبار من يلج مقرها بذلك ؟
4 - wood الاثنين 12 مارس 2018 - 22:17
هذا الشخص يعترف صراحة ان التلبس يقرره رجال الامن و حتى ان كان تعسفيا فليس له اي اثار و يكفي طرحه امام القضاء ، فواضح ان الملف مفبرك جملة و تفصيلا ، و حتى ان كان هناك تراجع من المرأة فهذا دليل على اقل تقدير انها لم تدلي بشكايتها بمحض ارادتها ، اما زيان فيلعب دور مشبوه في هذه القضية كما لعبها في ملف حراك الريف . فهو يخدم المخزن بطريقة ملتوية . اما تلفيق التهم فأمر معروف عند المخزن ضد كل من يعارضه و يراكم الخبرة في هذا المجال !!!
5 - حفيظ الاثنين 12 مارس 2018 - 22:23
ماذا تقول في تصريح المشتكية الأخرى التي قالت ما اغتصبني محاول يغتصبني معندي معاه علاقة ؟، ماذا تقول في تلك الحكة لأنفك ؟ (انا تفرجت في الفيديو من أجلها وفعلا درتيها بواحد الطريقة عجيبة) ماذا تقول حول تصريح الجامعي لفيه الفز كيقفز ؟ لماذا أصبحت النيابة العامة طرفا في القضية عوض التحكيم؟ لمذا لم تنشر النيابة العامة فيديوهات التي توتق التحرش؟ لماذا حولت القضية الى قضية صراع بين السلط عوض التهمة التي من أجلها يقبع المتهم في السجن، لقد حكمت عليكم محكمتي والحكم بعد المداولة .
6 - دليل علمي الاثنين 12 مارس 2018 - 22:26
لم افهم معنى ماهية الدليل العلمي،هل الصحفي المذكور، مريض نفسيا،لكي يصور نفسه بتقنيات حديثة ،رغم ان كتاباته تدل على الرزانة وعلى وعيه بمهنة الصحافة لفضح المفسدين.
من قام بزرع هته الترسانة لتسجيله اذا؟المخزن(عائلات حاكمة،مخابرات)هل هذا اصلا من اختصاصه،لا اظن ذلك، اذا لم كن فيه تهديد للدولة برمتها. اذن القضية سياسية.
لحد الساعة ،كل النساء اللواتي اشتكين،زملاؤهم،يشيرون اليهم بالاصبع، وهم اربع مما سرب للصحافة.
لم افهم،كيف لهته المرأة ان تقرأ من ورقة في محر رسمي، ما اعرفه،ان اي مشتكي،يسترسل في عرض مشكله مباشرة بدون ورقة ،من يفيدنا من رجال القانون في هته النقطة بالضبط؟
واخيرا،بيدوفيلي في مراكش هرب ولم تقبضوا عليه،فلا تغطي الشمس بالغربال.
من قام بزرع هته الترسانة لتسجيله اذا؟المخزن(عائلات حاكمة،مخابرات)هل هذا اصلا من اختصاصه،لا اظن ذلك، اذا لم كن فيه تهديد للدولة برمتها. اذن القضية سياسية.
لحد الساعة ،كل النساء اللواتي اشتكين،زملاؤهم،يشيرون اليهم بالاصبع، وهم اربع مما سرب للصحافة.
لم افهم،كيف لهته المرأة ان تقرأ من ورقة في محر رسمي، ما اعرفه،ان اي مشتكي،يسترسل في عرض مشكله مباشرة بدون ورقة ،من يفيدنا من رجال القانون في هته النقطة بالضبط؟
واخيرا،بيدوفيلي في مراكش هرب ولم تقبضوا عليه،فلا تغطي الشمس بالغربال.
7 - فاروق الاثنين 12 مارس 2018 - 22:26
في اخر فيديو لاحظوا الطريقة التي يتحدث بها كما انه يهدد و يتوعد ..العدالة الوضعية افعل بها ماشئت تعجرف و ادخل الأقلام الحرة الى سجن في الأخير ستأتي العدالة الإلهية و سوف تاخد حق توفيق في دنيا او الأخرة
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