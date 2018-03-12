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كُتّاب وآراء
تصدعات طرقية نواحي أكادير
الاثنين 12 مارس 2018 - 21:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - TAGADAT الاثنين 12 مارس 2018 - 21:58
Agadir et sousslande sont un réserve de l argent pour le régime et un endroit ediale pour l invasion de li3roubias,les bedonvilles,chemkaras,eferrachas,la drougue,la prostitution,les mafias tt sorte,le pedofilles,les mondions,enfants de la rue,ect....la hawla wala 9owatta billahe,et nous serrer pas etonner que un joure le pp soussis demande son indépendance!?
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