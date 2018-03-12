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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج سكان ريفييرا

احتجاج سكان ريفييرا

الاثنين 12 مارس 2018 - 22:35

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1 - tarik الاثنين 12 مارس 2018 - 23:10
و شكون لي غادي يديها فيها فيكوم يا مساكين وحتى مول الدلاحة كان تيهز الصورة ديال محمد السادس الليل ونهار وصباحا ومساءا
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